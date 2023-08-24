***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 14:34
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189044
BIST
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17:437.539
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -63,45
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:4325,8425
En Yüksek
|Değişim
|: -4,95%
|| -1,3468
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:4328,1117
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4146
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:431.590,69
En Yüksek
|Değişim
|: -4,99%
|| -83,55
|Açılış
|: 1.590,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:43
|YKBNK
|16,94
|14.663.050.987
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|129.289.009
|% 10,00
|
|GARAN
|54,45
|6.878.504.399
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.067.506
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|DOAS
|287,30
|2.615.758.483
|% -12,41
|
|KAYSE
|48,60
|2.228.819.648
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|211.310.380
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|232.293.592
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.823.076
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,94
|14.663.050.987
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,29
|13.923.700.512
|% 8,93
|
|THYAO
|233,90
|12.836.073.409
|% -2,42
|
|AKBNK
|30,42
|11.553.784.721
|% 9,98
|
|KLSER
|114,70
|10.668.868.479
|% -9,97
|
|YKBNK
|16,94
|14.663.050.987
|% 10,00
|
|ISCTR
|18,29
|13.923.700.512
|% 8,93
|
|EKGYO
|8,45
|5.276.614.617
|% -5,90
|
|SKBNK
|4,18
|2.238.846.234
|% 6,36
|
|AKBNK
|30,42
|11.553.784.721
|% 9,98
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,7966
|25,8425
|% -4,95
|
|Euro
|28,0205
|28,1117
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4705
|32,6333
|% -5,82
|
|Frank
|29,0876
|29,2628
|% -5,68
|
|Riyal
|6,8426
|6,8769
|% -5,29
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|5,35
|
|Altın Gr.
|1.587
|1.587
|-87,07
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.744
|11.053
|-311,00
|
|Yarım
|5.389
|5.548
|-151,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.774
|-76,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,28
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,02
|20,04
|-1,22
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|-0,33
|
Seans Raporu
17:43
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17:58YYLGD
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839, 822 adet işlem
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17:57DESA
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 21.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 171 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 46 kaybederek (% -0.44 ) 6, 668
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, GARAN, QNBFB, ULKER, ZRGYO, KENT, TBORG, IZENR, OFSYM, QNBFL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, SAYAS, EGEPO, EYGYO, SNICA, MERKO, FZLGY, EPLAS, ATAKP, ASGYO