***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 14:12
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227341
BIST
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14:137.657
En Düşük
|Değişim
|: -0,89%
|| -68,78
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1329,1309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0385
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1331,8988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0628
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:131.905,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.905,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.461.264
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.122
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.909.824
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|28.901.513
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.389.904
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.534.116
|% -9,94
|
|THYAO
|242,70
|3.811.496.985
|% -1,06
|
|ISCTR
|23,82
|1.879.934.046
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,24
|1.842.604.517
|% 0,93
|
|YKBNK
|20,46
|1.711.572.602
|% -0,87
|
|EREGL
|42,16
|1.616.889.770
|% -2,54
|
|BEGYO
|2,73
|470.228.529
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,46
|1.711.572.602
|% -0,87
|
|ISCTR
|23,82
|1.879.934.046
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|544.664.207
|% 0,14
|
|AKBNK
|39,24
|1.842.604.517
|% 0,93
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1249
|29,1309
|% 0,13
|
|Euro
|31,8856
|31,8988
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,7639
|36,9483
|% -0,40
|
|Frank
|33,6626
|33,8654
|% -0,01
|
|Riyal
|7,7420
|7,7808
|% 0,13
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,97
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|953,88
|956,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,27
|1.207,39
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,12
|80,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,77
|2.034,00
|% 0,66
|