***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2024 11:15
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249708
BIST
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13:519.192
En Düşük
|Değişim
|: 1,32%
|| 120,04
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.215
13:5130,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0115
|Açılış
|: 30,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
13:5133,1416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1278
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
13:511.974,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.974,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler13:49
|ERCB
|158,60
|300.165.539
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|93.171.807
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|104.503.710
|% 9,99
|
|HKTM
|78,75
|103.157.946
|% 9,99
|
|HUBVC
|14,97
|77.547.429
|% 9,99
|
|DOFER
|53,35
|74.345.636
|% -5,91
|
|RNPOL
|43,88
|86.043.206
|% -4,61
|
|MARBL
|24,62
|362.888.588
|% -4,05
|
|UFUK
|157,90
|6.929.094
|% -4,01
|
|YAYLA
|11,10
|12.639.215
|% -3,90
|
|THYAO
|285,50
|6.213.272.867
|% 1,06
|
|REEDR
|52,15
|4.130.636.578
|% 0,19
|
|EREGL
|47,02
|3.723.305.257
|% 0,90
|
|GUBRF
|202,00
|3.619.256.570
|% -1,85
|
|ISCTR
|27,84
|3.481.196.415
|% 0,07
|
|EKGYO
|10,44
|2.063.858.778
|% 0,38
|
|QUAGR
|4,83
|817.301.345
|% 4,32
|
|ZOREN
|5,33
|777.920.385
|% 1,72
|
|ISCTR
|27,84
|3.481.196.415
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,82
|658.989.347
|% -1,02
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7531
|30,7567
|% 0,04
|
|Euro
|33,1251
|33,1463
|% 0,40
|
|Sterlin
|38,4954
|38,6885
|% -0,02
|
|Frank
|34,6915
|34,9005
|% 0,35
|
|Riyal
|8,1811
|8,2221
|% 0,06
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,60
|% 0,66
|
|Platin
|901,40
|903,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,45
|964,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,02
|81,02
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.996,37
|1.996,69
|% 0,66
|