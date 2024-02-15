***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2024 15:48
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249787
BIST
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16:509.263
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 190,72
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5030,7399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0034
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5033,2175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2037
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:501.979,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,27
|Açılış
|: 1.979,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:50
|HUBVC
|14,97
|79.771.193
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.488.527
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.637.484
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.884.149
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,68
|131.585.061
|% -7,22
|
|MARBL
|24,02
|529.983.125
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,60
|186.719.436
|% -6,16
|
|UFUK
|156,90
|10.748.901
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.460.417
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.609.706.720
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|GUBRF
|217,80
|8.774.143.905
|% 5,83
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|EREGL
|47,10
|5.373.136.123
|% 1,07
|
|EKGYO
|10,52
|2.884.212.814
|% 1,15
|
|ISCTR
|28,06
|6.882.942.231
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.333.735.802
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.016.043.047
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.043.220.405
|% 1,72
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7364
|30,7399
|% -0,01
|
|Euro
|33,1941
|33,2175
|% 0,62
|
|Sterlin
|38,5132
|38,7064
|% 0,02
|
|Frank
|34,7543
|34,9637
|% 0,53
|
|Riyal
|8,1718
|8,2128
|% -0,05
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|897,89
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,53
|959,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,40
|81,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.001,90
|2.002,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:50
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