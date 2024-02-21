***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2024 13:08
***KRTEK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KRTEK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KRTEK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250996
BIST
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14:289.314
En Düşük
|Değişim
|: -0,34%
|| -31,37
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.290
En Yüksek
9.397
14:2830,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0752
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
30,9854
En Düşük
30,8591
14:2833,4846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0365
|Açılış
|: 33,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5513
En Düşük
33,3775
14:282.019,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,86
|Açılış
|: 2.019,89
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.022,31
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler14:28
|SMART
|47,30
|339.872.493
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|COSMO
|156,30
|79.443.740
|% 9,99
|
|FONET
|20,60
|439.170.224
|% 9,98
|
|UFUK
|218,40
|11.466.874
|% 9,97
|
|AYCES
|1.371,00
|332.360.538
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|29.434.382
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|7.373.052
|% -9,47
|
|EUKYO
|22,34
|33.960.735
|% -9,33
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|MIATK
|71,35
|5.969.284.692
|% 3,63
|
|THYAO
|281,75
|4.891.150.667
|% 0,18
|
|KONTR
|284,25
|3.564.704.357
|% 7,16
|
|AKBNK
|43,82
|3.324.140.550
|% 1,67
|
|ZOREN
|6,03
|1.662.121.062
|% 2,38
|
|EREGL
|48,36
|7.912.650.251
|% -2,54
|
|EKGYO
|10,88
|1.448.562.784
|% 0,83
|
|TSPOR
|1,78
|196.332.969
|% -1,66
|
|ADESE
|3,07
|325.352.274
|% 2,33
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9820
|30,9861
|% 0,25
|
|Euro
|33,4738
|33,4819
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,9468
|39,1422
|% 0,11
|
|Frank
|35,0377
|35,2487
|% 0,30
|
|Riyal
|8,2351
|8,2764
|% 0,21
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,05
|23,09
|% 0,66
|
|Platin
|899,29
|900,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|967,85
|971,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,45
|2.027,76
|% 0,66
|