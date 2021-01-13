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***KRTEK* *ITTFH* *YBTAS* *TLMAN* *SAHOL* *AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

13.01.2021 16:45



***KRTEK******ITTFH******YBTAS******TLMAN******SAHOL******AGHOL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AGHOL, ITTFH, KRTEK, SAHOL, TLMAN, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AGHOL 1 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. E MEHMET OKAN YAZICI 50.000,000
ITTFH 2 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ABDULLAH ALTINTEPE 931,500
ITTFH 3 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E AHMET MELİH SAĞ 1.028,700
ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E AYŞE AYHAN 486,000
ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HARUN ÖZDEMİR 477,900
ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HASAN ATLANDIGİL 469,800
ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E HURİYE ŞİMŞEK 8.934,300
ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MAHMUT YEŞİL 7.727,400
ITTFH 9 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MEHMET YAĞCI 923,400
ITTFH 10 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MUSTAFA TANUR 194,400
ITTFH 11 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SALİHA GÜL 1.157,800
ITTFH 12 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SELMAN TAHİR ERBİL 178,200
ITTFH 13 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E ZEYNEBÜL MÜBERRA KITIR 1.717,200
ITTFH 14 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL ERVURAL 356,400
ITTFH 15 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL GABAKÇI 567,000
KRTEK 16 KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E TUNCAY HADİSE 2.993,760
SAHOL 17 HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. E ŞEKERBANK T.A.Ş. 9.985.524,000
TLMAN 18 TRABZON LİMAN İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. E ALBAYRAK TURIZM SEYAHAT INŞAAT TICARET A.Ş. 2.000.000,000
YBTAS 19 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BİLAL ÖZMEN 2,240
YBTAS 20 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E BİLAL ÖZMEN 3,732

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901883


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