***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.03.2021 13:29
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yıldız Molu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915387
BIST
14:591.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
14:597,4840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
14:598,9387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
14:59408,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 408,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:57
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.261.619
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.938.774
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|INDES
|33,18
|833.625.515
|% 8,86
|
|KRDMD
|7,30
|709.244.813
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|699.194.185
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.389.542
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|259.191.616
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|397.735.362
|% 1,79
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4782
|7,4810
|% -0,40
|
|Euro
|8,9284
|8,9347
|% -0,90
|
|Sterlin
|10,3221
|10,3738
|% -0,80
|
|Frank
|8,0402
|8,0886
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9905
|2,0005
|% -0,32
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|-2,55
|
|Altın Gr.
|408
|409
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.699
|2.769
|-11,04
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,57
|68,57
|1,83
|
Seans Raporu
14:57
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15:09AYGAZ
Yüzde 6.02 oranında artışla 16.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 531, 023 adet işlem
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15:07XU050
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15:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, IZTAR, RODRG, NIBAS, CLEBI
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15:07
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LINK, KENT, MERIT, UMPAS