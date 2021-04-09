***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2021 09:22
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Molu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925969
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,10
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.407
12:088,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
12:089,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0306
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
12:08457,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,94
|Açılış
|: 457,31
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:07
|TUREX
|14,52
|189.239
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|398.021
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.801.907
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|371.730
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|131.207.890
|% 9,93
|
|UTPYA
|19,64
|1.471.370
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|18.266.454
|% -9,95
|
|KRTEK
|16,99
|9.358.388
|% -8,16
|
|UZERB
|46,00
|25.438
|% -6,12
|
|SILVR
|6,31
|20.907.075
|% -5,96
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|EREGL
|16,10
|433.931.141
|% 1,64
|
|KRDMD
|7,42
|259.535.760
|% -0,13
|
|JANTS
|879,10
|256.843.522
|% 3,42
|
|GARAN
|6,74
|200.012.961
|% -0,30
|
|ITTFH
|2,90
|190.775.305
|% 9,85
|
|EKGYO
|1,92
|93.280.733
|% -0,52
|
|GSRAY
|3,88
|182.347.657
|% 4,30
|
|DOHOL
|3,30
|155.037.021
|% -1,79
|
|BJKAS
|10,88
|504.535.697
|% 6,98
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1403
|8,1444
|% 0,15
|
|Euro
|9,6849
|9,6914
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,1340
|11,1898
|% -0,06
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% -0,03
|
|Riyal
|2,1657
|2,1766
|% 0,14
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,82
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|-25,30
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-12,23
|
|Çeyrek
|729
|745
|-6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|62,89
|62,89
|-0,31
|