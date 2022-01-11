***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2022 11:40
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Arif Molu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992703
BIST
12:232.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -17,09
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:2313,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0577
|Açılış
|: 13,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:2315,7529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0943
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7529
En Düşük
15,5189
12:23805,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,32
|Açılış
|: 805,67
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:23
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,22
|20.082.292
|% 8,10
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|ORCAY
|35,40
|7.649.038
|% 7,27
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,00
|47.933.609
|% -6,15
|
|HUBVC
|10,25
|13.200.456
|% -4,56
|
|SRVGY
|90,70
|6.941.448
|% -3,82
|
|NIBAS
|12,68
|6.115.852
|% -3,72
|
|KRDMD
|12,25
|2.761.970.234
|% 6,06
|
|THYAO
|26,48
|2.074.836.706
|% -0,82
|
|EREGL
|30,68
|1.688.700.991
|% 0,59
|
|GARAN
|11,71
|732.314.855
|% -0,26
|
|SISE
|14,82
|685.623.665
|% -0,54
|
|KRDMD
|12,25
|2.761.970.234
|% 6,06
|
|YKBNK
|3,70
|510.879.978
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|303.051.701
|% -1,65
|
|DOHOL
|3,07
|244.544.347
|% -0,65
|
|THYAO
|26,48
|2.074.836.706
|% -0,82
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8611
|13,8785
|% 0,42
|
|Euro
|15,7278
|15,7529
|% 0,60
|
|Sterlin
|18,8024
|18,8967
|% 0,49
|
|Frank
|14,9213
|15,0111
|% 0,51
|
|Riyal
|3,6788
|3,6973
|% 0,23
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|8,33
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,91
|
|Cumhuriyet
|5.351
|5.431
|40,00
|
|Tam
|5.322
|5.457
|37,26
|
|Yarım
|2.572
|2.639
|18,02
|
|Çeyrek
|1.290
|1.320
|9,02
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,65
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,10
|
|B. Petrol
|81,81
|81,81
|0,94
|