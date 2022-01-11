***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.01.2022 12:22
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sıla Azra Seyok tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992708
BIST
12:322.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -11,28
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
12:3213,8745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0537
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
12:3215,7326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0740
|Açılış
|: 15,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
12:32806,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 6,01
|Açılış
|: 806,37
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,32
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler12:31
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|BLCYT
|15,36
|22.059.936
|% 9,09
|
|CELHA
|8,90
|36.213.913
|% 7,88
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|28,98
|49.996.491
|% -6,21
|
|HUBVC
|10,29
|13.579.061
|% -4,19
|
|SRVGY
|90,75
|6.952.325
|% -3,76
|
|NIBAS
|12,68
|6.567.749
|% -3,72
|
|KRDMD
|12,29
|2.888.643.952
|% 6,41
|
|THYAO
|26,68
|2.168.707.575
|% -0,07
|
|EREGL
|30,72
|1.743.518.995
|% 0,72
|
|GARAN
|11,71
|743.195.292
|% -0,26
|
|SISE
|14,86
|707.070.270
|% -0,27
|
|KRDMD
|12,29
|2.888.643.952
|% 6,41
|
|YKBNK
|3,70
|514.241.512
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|311.487.635
|% -1,65
|
|THYAO
|26,68
|2.168.707.575
|% -0,07
|
|DOHOL
|3,08
|246.246.995
|% -0,32
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8462
|13,8744
|% 0,39
|
|Euro
|15,6989
|15,7283
|% 0,45
|
|Sterlin
|18,7944
|18,8886
|% 0,45
|
|Frank
|14,9127
|15,0026
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6804
|3,6988
|% 0,27
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|7,89
|
|Altın Gr.
|805
|805
|4,82
|
|Cumhuriyet
|5.349
|5.430
|39,00
|
|Tam
|5.319
|5.454
|34,44
|
|Yarım
|2.571
|2.638
|16,66
|
|Çeyrek
|1.289
|1.319
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,09
|
|B. Petrol
|81,97
|81,97
|1,10
|