***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2024 09:01
***KRTEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KRTEK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Pınar Molu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260433
BIST
'
18:108.930
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
0
En Yüksek
0
18:1032,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0355
|Açılış
|: 33,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
18:1035,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0527
|Açılış
|: 36,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,3670
En Düşük
35,1150
18:102.245,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,51
|Açılış
|: 2.245,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler18:10
|TOASO
|277,00
|1.321.425.009
|% 0,00
|
|TRCAS
|25,40
|40.976.847
|% 0,00
|
|TSKB
|8,58
|165.894.002
|% 0,00
|
|RYSAS
|33,28
|59.435.284
|% 0,00
|
|ULKER
|106,00
|506.583.276
|% 0,00
|
|TOASO
|277,00
|1.321.425.009
|% 0,00
|
|TRCAS
|25,40
|40.976.847
|% 0,00
|
|TSKB
|8,58
|165.894.002
|% 0,00
|
|RYSAS
|33,28
|59.435.284
|% 0,00
|
|ULKER
|106,00
|506.583.276
|% 0,00
|
|THYAO
|278,25
|9.087.135.278
|% 0,00
|
|TUPRS
|173,70
|5.019.190.998
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 0,00
|
|REEDR
|59,25
|3.646.475.420
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,35
|2.098.915.590
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,77
|3.066.387.933
|% 0,00
|
|YKBNK
|23,62
|4.116.123.114
|% 0,00
|
|MOGAN
|19,59
|3.361.905.604
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,65
|1.590.035.757
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3790
|32,3836
|% 0,11
|
|Euro
|35,2259
|35,2553
|% 0,18
|
|Sterlin
|42,1733
|42,3847
|% -0,05
|
|Frank
|37,3018
|37,4888
|% -0,12
|
|Riyal
|8,8486
|8,8930
|% 0,06
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,89
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|893,76
|895,33
|% 0,66
|
|Paladyum
|989,83
|993,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|87,20
|87,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.157,18
|2.157,49
|% 0,66
|