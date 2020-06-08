***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2020-29.05.2020-02.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2020 DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.05.2020Tescil Tarihi01.06.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.06.2020-10092AçıklamalarŞirketimizin 29.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, Ticaret Sicil gazetesinde 08.06.2020 tarihinde (bugün) yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849868BIST