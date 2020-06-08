***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.06.2020 15:28
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.04.2020-29.05.2020-02.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.05.2020
Tescil Tarihi
01.06.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.06.2020-10092
Açıklamalar
Şirketimizin 29.05.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2020 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01.06.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, Ticaret Sicil gazetesinde 08.06.2020 tarihinde (bugün) yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849868
BIST
16:09110.725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 703,06
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
111.043
En Düşük
110.157
16:096,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0297
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7950
En Düşük
6,7485
16:097,6798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
16:09369,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,50
|Açılış
|: 369,30
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
370,23
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|MNDRS
|3,08
|47.589.109
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|2.319.619
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.849.994
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.292.864
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|25.767.614
|% 9,97
|
|ALYAG
|1,22
|1.419.909
|% -9,63
|
|KRGYO
|3,44
|86.913.449
|% -9,47
|
|EMNIS
|3,61
|176.896
|% -6,72
|
|BALAT
|2,23
|215.332
|% -5,51
|
|DOBUR
|12,18
|899.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|THYAO
|12,79
|563.229.748
|% 0,55
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|ASELS
|32,06
|450.442.910
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,76
|687.914.251
|% 7,32
|
|GSRAY
|3,67
|475.439.834
|% 5,16
|
|GARAN
|8,33
|1.000.742.276
|% 0,48
|
|PETKM
|3,84
|414.317.965
|% 1,86
|
|IHLGM
|1,36
|128.019.841
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5850
|8,6281
|% 0,47
|
|Frank
|7,0548
|7,0973
|% 0,77
|
|Riyal
|1,8045
|1,8136
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|4,57
|
|Altın Gr.
|369
|369
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.394
|2.426
|-21,50
|
|Tam
|2.465
|2.493
|-26,00
|
|Yarım
|1.203
|1.217
|-12,70
|
|Çeyrek
|601
|608
|-6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,58
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,05
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|-0,54
|
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