***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
23.02.2021 15:50
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 23.02.2021 tarih ve 2021/07 sayılı kararı gereği
Denetimden Sorumlu Komite'mizin önerisi doğrultusunda "01.01.2021 - 31.12.2021" dönemi hesaplarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi için Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına ve 2020 dönemi Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911828
BIST
17:091.528
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -22,38
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
|: 1.551
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1.560
En Düşük
1.515
17:097,0717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 7,0650
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|Önceki Kapanış
|: 7,0500
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7,0717
En Düşük
7,0039
17:098,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
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|Açılış
|: 8,5750
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|Önceki Kapanış
|: 8,5500
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8,5981
En Düşük
8,5250
17:09410,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,23
|Açılış
|: 410,45
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|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
411,47
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler17:09
|SAYAS
|19,27
|54.548.145
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|61.857.232
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|52.736.515
|% 9,98
|
|YAPRK
|131,40
|5.135.181
|% 9,87
|
|KSTUR
|286,00
|2.813.875
|% 9,79
|
|TKNSA
|18,09
|88.232.770
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.668.973
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|1.429.343
|% -10,00
|
|DIRIT
|8,02
|1.299.862
|% -9,99
|
|SODSN
|41,80
|640.480
|% -9,99
|
|PETKM
|5,49
|3.791.627.544
|% 7,23
|
|THYAO
|13,02
|2.359.261.926
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.786.571.657
|% -9,97
|
|GUBRF
|81,60
|1.584.342.316
|% 4,15
|
|KOZAL
|134,30
|1.495.072.546
|% -3,03
|
|PETKM
|5,49
|3.791.627.544
|% 7,23
|
|EKGYO
|2,36
|952.852.128
|% -2,88
|
|IHLAS
|0,99
|364.773.675
|% -9,17
|
|TSKB
|1,78
|554.218.600
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,44
|423.539.940
|% -2,70
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0685
|7,0717
|% 0,72
|
|Euro
|8,5930
|8,5981
|% 0,77
|
|Sterlin
|9,9073
|9,9570
|% 0,71
|
|Frank
|7,8093
|7,8564
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8768
|1,8862
|% 0,60
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,50
|
|Altın Gr.
|411
|411
|2,44
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|25,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|24,29
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,75
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,88
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,21
|64,21
|-0,15
|