***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
26.03.2021 14:01
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi bugünkü (26.03.2021) Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920877
BIST
14:121.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -15,50
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:128,0550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1155
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:129,5039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1483
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:12445,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,84
|Açılış
|: 445,31
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:12
|BJKAS
|6,93
|527.019.672
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.100.949
|% 9,99
|
|SAYAS
|25,26
|75.805.254
|% 9,92
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|AVOD
|9,55
|622.986.695
|% -9,39
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|SEKUR
|32,96
|3.885.493
|% -7,10
|
|GARAN
|6,96
|1.678.137.383
|% -0,43
|
|AVOD
|9,55
|622.986.695
|% -9,39
|
|SISE
|7,32
|601.480.864
|% 1,39
|
|VESTL
|36,98
|599.076.303
|% -0,32
|
|BJKAS
|6,93
|527.019.672
|% 10,00
|
|GARAN
|6,96
|1.678.137.383
|% -0,43
|
|GSRAY
|3,77
|410.909.450
|% 5,60
|
|SKBNK
|1,20
|132.907.699
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|226.204.009
|% 0,93
|
|SISE
|7,32
|601.480.864
|% 1,39
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0470
|8,0550
|% 1,45
|
|Euro
|9,4912
|9,5039
|% 1,59
|
|Sterlin
|11,0456
|11,1009
|% 1,68
|
|Frank
|8,5181
|8,5694
|% 1,35
|
|Riyal
|2,1389
|2,1496
|% 1,41
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,63
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,91
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|3,00
|
|Tam
|2.941
|3.017
|12,96
|
|Yarım
|1.422
|1.460
|6,27
|
|Çeyrek
|713
|730
|3,14
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|1,17
|