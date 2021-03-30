***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2021 10:56
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021- 26.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
29.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin, 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarifinde tescil edilmiş olup, tescil yazısı bugün (30.03.2021) teslim alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921697
BIST
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|CMBTN
|337,20
|5.729.365
|% 9,98
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|LUKSK
|80,50
|8.675.455
|% 9,97
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|BLCYT
|17,24
|72.459.203
|% 9,95
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|GLRYH
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|AYES
|14,15
|679.808
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|TACTR
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|95.796
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|QNBFL
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|SANEL
|5,17
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|UMPAS
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|THYAO
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|BJKAS
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|% 5,75
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|EKGYO
|1,94
|381.459.501
|% -4,43
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|EKGYO
|1,94
|381.459.501
|% -4,43
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|IHLGM
|1,12
|117.207.000
|% -1,75
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|GARAN
|6,84
|503.081.288
|% -0,73
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|OSTIM
|3,09
|199.273.289
|% 3,34
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|YKBNK
|2,18
|124.947.189
|% -0,46
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|Alış
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|9,8050
|% 1,42
|
|Sterlin
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|11,4912
|% 1,73
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|Frank
|8,8096
|8,8627
|% 1,44
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|Riyal
|2,2153
|2,2264
|% 1,73
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|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-15,13
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|Altın Gr.
|454
|454
|3,31
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|Cumhuriyet
|3.010
|3.055
|37,00
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|Tam
|2.994
|3.072
|35,51
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|Yarım
|1.447
|1.486
|17,18
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|Çeyrek
|726
|743
|8,59
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|Gümüş.Ons
|24,46
|24,50
|-0,16
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|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,06
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|B. Petrol
|64,58
|64,58
|-0,34
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