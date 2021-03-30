***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2021- 26.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıRehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.ŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021 DönemiSeçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.03.2021Tescil Tarihi29.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin, 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarifinde tescil edilmiş olup, tescil yazısı bugün (30.03.2021) teslim alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921697BIST