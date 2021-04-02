***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.04.2021 14:48
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2021- 26.03.2021 - 30.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.03.2021
Tescil Tarihi
29.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.04.2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2021 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, Ticaret Sicili gazetesinde bugün (02.04.2021) yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922822
BIST
17:101.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.435
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|Önceki Kapanış
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1.439
En Düşük
1.424
17:108,1388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 8,0900
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|Önceki Kapanış
|: 8,1150
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8,1440
En Düşük
7,9826
17:109,6013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0107
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5450
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9,6013
En Düşük
9,4208
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,70
|Açılış
|: 452,67
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler17:10
|DERHL
|8,69
|22.101.509
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.334.525
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.018.217
|% 9,99
|
|NIBAS
|20,94
|24.135.712
|% 9,98
|
|ORGE
|13,24
|103.174.483
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,62
|565.039
|% -9,97
|
|UTPYA
|33,22
|1.075.165
|% -9,97
|
|GLRYH
|12,15
|39.281.743
|% -9,93
|
|MMCAS
|5,35
|98.940
|% -8,23
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|RTALB
|31,00
|875.837.206
|% -8,07
|
|KOZAL
|123,50
|785.487.818
|% 2,24
|
|SASA
|47,24
|697.654.500
|% -0,13
|
|GARAN
|7,01
|2.134.873.719
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|334.061.898
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,00
|584.626.732
|% -1,23
|
|BJKAS
|9,32
|1.097.313.654
|% 1,75
|
|SKBNK
|1,21
|132.781.018
|% -1,63
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1345
|8,1388
|% 0,41
|
|Euro
|9,5699
|9,6013
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,1811
|11,2372
|% -0,01
|
|Frank
|8,5746
|8,6263
|% 0,01
|
|Riyal
|2,1562
|2,1670
|% 0,05
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|452
|453
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
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