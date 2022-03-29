***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2022 15:46
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022 - 25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022 Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2022
Tescil Tarihi
29.03.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin, 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2022 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 29.03.2022 tarifinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013706
BIST
15:562.208
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 35,08
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.220
En Düşük
2.182
15:5614,5819
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,2335
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5323
15:5616,2158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0623
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
15:56890,18
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -25,64
|Açılış
|: 890,18
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
885,99
BIST En Aktif Hisseler15:56
|AEFES
|26,84
|265.354.831
|% 10,00
|
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.364.761
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|18.085.383
|% 9,81
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|PSGYO
|15,53
|96.744.716
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|57.491.381
|% -9,95
|
|PKENT
|225,00
|45.023.270
|% -8,72
|
|ENSRI
|16,97
|166.853.017
|% -7,97
|
|ZRGYO
|2,87
|62.644.914
|% -7,72
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|SISE
|15,01
|2.080.448.144
|% 5,70
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EREGL
|32,86
|1.328.375.481
|% 0,49
|
|KRDMD
|15,22
|1.283.563.642
|% 0,46
|
|ODAS
|1,89
|886.560.628
|% 5,00
|
|KARSN
|5,64
|1.416.759.986
|% 9,30
|
|EKGYO
|2,41
|444.695.941
|% 2,99
|
|THYAO
|31,30
|5.017.567.890
|% 7,71
|
|ZOREN
|1,86
|296.162.645
|% 7,51
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5798
|14,5819
|% -1,58
|
|Euro
|16,2001
|16,2158
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,1265
|19,2224
|% -1,09
|
|Frank
|15,5840
|15,6778
|% -1,27
|
|Riyal
|3,8757
|3,8951
|% -1,53
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-25,62
|
|Altın Gr.
|890
|890
|-25,64
|
|Cumhuriyet
|5.921
|6.010
|-196,00
|
|Tam
|5.875
|6.027
|-210,80
|
|Yarım
|2.840
|2.915
|-101,97
|
|Çeyrek
|1.424
|1.458
|-50,99
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,19
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|-0,54
|
|B. Petrol
|104
|104
|-5,54
|
Seans Raporu
15:56
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