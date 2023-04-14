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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

14.04.2023 14:08
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi  YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi bugünkü (14.04.2023) Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138274


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