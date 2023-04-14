***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
14.04.2023 14:08
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi bugünkü (14.04.2023) Olağan Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138274
BIST
16:595.129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,09
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.105
16:5919,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0444
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
16:5921,3666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0128
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,3161
16:591.260,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -8,23
|Açılış
|: 1.260,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.255,96
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ARZUM
|22,00
|20.336.697
|% 10,00
|
|BVSAN
|63,85
|385.542.334
|% 9,99
|
|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
|
|GRNYO
|4,97
|38.193.079
|% 9,96
|
|KOPOL
|29,62
|1.340.986
|% 9,95
|
|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.555.331
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
|
|HUBVC
|4,94
|65.846.406
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|KOZAL
|22,84
|2.763.562.958
|% 0,26
|
|THYAO
|135,60
|2.748.862.332
|% -1,09
|
|GESAN
|88,95
|2.395.101.256
|% 5,39
|
|EREGL
|36,06
|1.523.165.338
|% -0,66
|
|KOZAA
|45,32
|1.453.160.389
|% 3,19
|
|KOZAL
|22,84
|2.763.562.958
|% 0,26
|
|EKGYO
|6,95
|824.635.258
|% -0,71
|
|IHLAS
|0,87
|86.255.450
|% -1,14
|
|ISCTR
|12,20
|1.147.063.243
|% 0,66
|
|YKBNK
|10,39
|917.702.902
|% 0,68
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3598
|19,3646
|% 0,24
|
|Euro
|21,3349
|21,3447
|% -0,04
|
|Sterlin
|24,0685
|24,1892
|% -0,28
|
|Frank
|21,6358
|21,7661
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1470
|5,1728
|% 0,18
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.015
|-25,62
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|-8,32
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.806
|8.922
|131,00
|
|Yarım
|4.301
|4.366
|64,00
|
|Çeyrek
|2.150
|2.183
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|16,12
|16,13
|0,06
|
|B. Petrol
|86,75
|86,75
|0,66
|