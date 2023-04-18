***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.04.2023 12:12
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023-14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
14.04.2023
Tescil Tarihi
18.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin, 14.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139607
BIST
13:265.054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,30
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2619,4021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2621,3199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1281
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:261.249,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.249,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:24
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3941
|19,3986
|% 0,03
|
|Euro
|21,3010
|21,3201
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,0388
|24,1594
|% 0,56
|
|Frank
|21,5501
|21,6799
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|7,64
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|5,08
|
|Cumhuriyet
|8.777
|8.910
|23,00
|
|Tam
|8.810
|8.929
|-9,00
|
|Yarım
|4.303
|4.365
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.151
|2.182
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|0,02
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|