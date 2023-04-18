***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2023-14.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıYKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi14.04.2023Tescil Tarihi18.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin, 14.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2023 hesap dönemi finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 18.04.2023 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139607BIST