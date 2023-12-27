***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2023 16:28
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar yeniden değerlendirilmesi
Rapor Tarihi
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 27.12.2023 tarih 2023 / 19 sayılı kararı gereğince
Genel ekonomik koşulların değişimi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca şirket aktiflerinde yer alan duran varlıkların Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Maddi duran Varlıklar'ın (Arazi ve Arsalar, Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar) yeniden değerlendirilmesine ve bu işlemler için Genel Müdür Nevzat SEYOK'a yetki verilmesine,
Değerleme işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan yetkili "Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş" ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229738
BIST