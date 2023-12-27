***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEge Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiYatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıklar yeniden değerlendirilmesiRapor TarihiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 27.12.2023 tarih 2023 / 19 sayılı kararı gereğinceGenel ekonomik koşulların değişimi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı uyarınca şirket aktiflerinde yer alan duran varlıkların Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Maddi duran Varlıklar'ın (Arazi ve Arsalar, Binalar, Tesis Makine ve Cihazlar) yeniden değerlendirilmesine ve bu işlemler için Genel Müdür Nevzat SEYOK'a yetki verilmesine,Değerleme işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan yetkili "Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş" ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229738BIST