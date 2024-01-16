***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEge Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi16.01.2024AçıklamalarŞirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibariyle değerlemesi yapılan ve 16.01.2024 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240856BIST