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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

16.01.2024 16:09
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2023
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirket Aktifinde Yer Alan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
16.01.2024
Açıklamalar

Şirketimizin aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Ege Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibariyle değerlemesi yapılan ve 16.01.2024 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almaktadır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240856


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