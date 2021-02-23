***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.02.2021 10:03
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.02.2021 tarih 2021/04 sayılı kararı gereği
Esas sözleşmenin 10 no.lu "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, Esas sözleşmeye 36 no.lu "Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı" başlıklı yeni madde ilave edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliğin ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911583
BIST
10:101.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.560
En Düşük
1.554
10:107,0431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
10:108,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
10:10409,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,62
|Açılış
|: 409,81
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,89
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler10:10
|SAYAS
|19,27
|16.561.239
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,39
|8.703.457
|% 9,98
|
|MERIT
|342,80
|6.277.011
|% 9,98
|
|KSTUR
|286,50
|724.272
|% 9,98
|
|TACTR
|29,14
|294.227
|% 9,96
|
|RODRG
|21,64
|952.636
|% -9,98
|
|ATSYH
|7,11
|301.073
|% -9,89
|
|BALAT
|8,65
|284.101
|% -8,47
|
|AKSUE
|7,50
|166.728
|% -7,81
|
|SASA
|37,36
|214.795.243
|% -7,39
|
|SASA
|37,36
|214.795.243
|% -7,39
|
|KARSN
|5,52
|155.286.226
|% -1,08
|
|KOZAL
|140,60
|134.711.679
|% 1,52
|
|OTKAR
|413,90
|122.999.541
|% 5,43
|
|THYAO
|12,66
|109.048.770
|% 0,16
|
|KARSN
|5,52
|155.286.226
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,57
|82.220.221
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,47
|25.162.716
|% -0,68
|
|ODAS
|4,12
|59.576.475
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,08
|14.130.910
|% -0,92
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0397
|7,0431
|% 0,31
|
|Euro
|8,5703
|8,5758
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,8784
|9,9280
|% 0,41
|
|Frank
|7,8292
|7,8764
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8724
|1,8818
|% 0,36
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|2,88
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,63
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,11
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,10
|65,10
|0,74
|
Seans Raporu
10:10
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10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, DOHOL, THYAO
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10:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TUPRS, KOZAL
-
10:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.31 ) 1, 345
-
10:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MERIT, VAKFN, GARFA, TACTR, KSTUR
-
10:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, ATSYH