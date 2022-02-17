***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2022 12:21
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarih 2022/02 sayılı kararı gereği
1- Şirketin, kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 106.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'na yükseltilmesine,
2- Esas sözleşmenin "SERMAYE" başlıklı 6 no'lu başlıklı maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002348
BIST
14:472.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,96
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:4713,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0383
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
14:4715,5336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0525
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5336
En Düşük
15,4100
14:47825,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 6,99
|Açılış
|: 825,49
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:47
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.645.865
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.568.977
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,32
|82.576.936
|% 9,71
|
|ERSU
|6,40
|119.593.715
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.425.780
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|22.836.042
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,72
|4.561.644.739
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,85
|1.339.020.858
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,80
|1.014.518.116
|% 0,10
|
|EREGL
|28,58
|1.007.673.134
|% 1,42
|
|TAVHL
|40,80
|623.946.393
|% 4,13
|
|THYAO
|29,72
|4.561.644.739
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,05
|610.599.501
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,85
|1.339.020.858
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|250.067.281
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|88.769.301
|% 0,76
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6268
|13,6350
|% 0,28
|
|Euro
|15,5167
|15,5282
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,5027
|18,5955
|% 0,41
|
|Frank
|14,7411
|14,8299
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6207
|3,6389
|% 0,24
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|11,10
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.480
|5.563
|68,00
|
|Tam
|5.453
|5.589
|65,58
|
|Yarım
|2.635
|2.703
|31,72
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|15,86
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-2,02
|
Seans Raporu
14:47
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15:01
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