***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
25.03.2022 17:22
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2022 tarih E-29833736-110.04.04-17713 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2022 tarih E-50035491-431.02-00072328388 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin kayıtlı sermaye ve tavan izni geçerlilik süresinin yer aldığı SERMAYE başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil edilmesi hususu bugün (25.03.2022) yapılan Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013099
BIST
17:142.181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,01
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
17:1414,8545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0303
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
17:1416,3650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0366
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4204
En Düşük
16,2680
17:14932,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 932,61
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler17:14
|ACSEL
|29,04
|31.337.484
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.080.624
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.657.017
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|260.463.998
|% 9,93
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,57
|1.026.701
|% -6,05
|
|ANHYT
|13,88
|22.461.223
|% -5,04
|
|ISSEN
|15,36
|17.495.535
|% -3,88
|
|KONKA
|13,26
|129.864.376
|% -3,70
|
|KRDMD
|15,33
|1.501.982.704
|% -0,26
|
|SASA
|60,25
|1.250.013.441
|% 2,90
|
|THYAO
|28,26
|1.202.612.497
|% 0,50
|
|KARSN
|4,90
|1.092.508.201
|% 8,89
|
|GARAN
|12,12
|961.199.690
|% 0,58
|
|KARSN
|4,90
|1.092.508.201
|% 8,89
|
|DOHOL
|3,25
|379.549.524
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,94
|418.491.734
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,33
|1.501.982.704
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,28
|220.045.837
|% 0,88
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8424
|14,8545
|% 0,20
|
|Euro
|16,3379
|16,3650
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,5242
|19,6221
|% 0,23
|
|Frank
|15,9289
|16,0249
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9469
|3,9667
|% 0,24
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-5,77
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|6.167
|6.260
|-15,00
|
|Tam
|6.144
|6.297
|-10,41
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-5,04
|
|Çeyrek
|1.489
|1.523
|-2,51
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|-1,91
|
Seans Raporu
17:14
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17:28XU100
Endeks 2, 182 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 18, 514.00 milyon TL de
-
17:28BAKAB
Yüzde 6.61 oranında artışla 20.00 lira fiyatla işlem gören hissede 643, 648 adet işlem
-
17:27AYEN
Yüzde 7.44 oranında artışla 13.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 380, 733 adet işlem
-
17:26MEDTR
Yüzde 4.34 oranında artışla 13.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 880 adet işlem
-
17:24HUBVC
Yüzde 9.10 oranında artışla 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 790, 744 adet işlem