***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2022 tarih E-29833736-110.04.04-17713 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2022 tarih E-50035491-431.02-00072328388 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin kayıtlı sermaye ve tavan izni geçerlilik süresinin yer aldığı SERMAYE başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil edilmesi hususu bugün (25.03.2022) yapılan Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013099BIST