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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

25.03.2022 17:22
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.02.2022 tarih E-29833736-110.04.04-17713 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 01.03.2022 tarih E-50035491-431.02-00072328388 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere Esas Sözleşmenin kayıtlı sermaye ve tavan izni geçerlilik süresinin yer aldığı SERMAYE başlıklı 6 no'lu maddesinin tadil edilmesi hususu bugün (25.03.2022) yapılan Genel Kurul'da oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Tadil metni ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013099


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