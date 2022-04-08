***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamalarŞirketimizin, 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şirket esas sözleşmesinin 6 no.lu "Sermaye" başlıklı maddesinin tadil edilmesi ile ilgili değişiklik Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2022 tarihinde tescil ve 30.03.2022 tarihinde 10548 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.Esas sözleşmemizin güncel hali ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6-9-13-16-29-30-32 29/03/1978 31/03/1978 4433-6-7-23-24-26-27-29-30-31-33-34 25/04/1994 02/05/1994 35236 18/10/2002 23/10/2002 56623 31/12/2002 07/01/2003 57123 23/12/2004 29/12/2004 62086 01/04/2005 06/04/2005 62763 01/04/2008 08/04/2008 70373-6 Geçici Madde 30/03/2010 07/04/2010 753813-24-Md.35 Yeni İlave 11/04/2012 17/04/2012 805018-29-31 03/04/2013 10/04/2013 82973-6-16-17-18 20/04/2015 27/04/2015 880818 06/04/2016 12/04/2016 90528 15/06/2017 22/06/2017 93534-5-6-8-9-10-11-12-14-15-19-20-21-22-23-25-26-27-28-30-31-33-34 04/05/2018 11/05/2018 95768 12/04/2019 25/04/2019 981610 - Md.36 Yeni İlave 29/03/2021 02/04/2021 103016 29/03/2022 30/03/2022 10548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018444BIST