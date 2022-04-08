***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 17:24
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
Şirketimizin, 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şirket esas sözleşmesinin 6 no.lu "Sermaye" başlıklı maddesinin tadil edilmesi ile ilgili değişiklik Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29.03.2022 tarihinde tescil ve 30.03.2022 tarihinde 10548 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.
Esas sözleşmemizin güncel hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6-9-13-16-29-30-32 29/03/1978 31/03/1978 443
3-6-7-23-24-26-27-29-30-31-33-34 25/04/1994 02/05/1994 3523
6 18/10/2002 23/10/2002 5662
3 31/12/2002 07/01/2003 5712
3 23/12/2004 29/12/2004 6208
6 01/04/2005 06/04/2005 6276
3 01/04/2008 08/04/2008 7037
3-6 Geçici Madde 30/03/2010 07/04/2010 7538
13-24-Md.35 Yeni İlave 11/04/2012 17/04/2012 8050
18-29-31 03/04/2013 10/04/2013 8297
3-6-16-17-18 20/04/2015 27/04/2015 8808
18 06/04/2016 12/04/2016 9052
8 15/06/2017 22/06/2017 9353
4-5-6-8-9-10-11-12-14-15-19-20-21-22-23-25-26-27-28-30-31-33-34 04/05/2018 11/05/2018 9576
8 12/04/2019 25/04/2019 9816
10 - Md.36 Yeni İlave 29/03/2021 02/04/2021 10301
6 29/03/2022 30/03/2022 10548
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018444
BIST