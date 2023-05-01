***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
01.05.2023 18:18
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.03.2023 dönemi faaliyet raporu ekte PDF olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143999
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
19,4715
En Düşük
19,4239
18:0521,3754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0522
|Açılış
|: 22,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,4962
En Düşük
21,3366
18:051.240,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -4,69
|Açılış
|: 1.240,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,75
|
1.254,65
En Düşük
1.236,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|172,50
|607.304
|% 0,00
|
|QNBFL
|78,00
|155.139
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|JANTS
|98,70
|36.814.327
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,40
|335.250
|% 0,00
|
|KENT
|172,50
|607.304
|% 0,00
|
|QNBFL
|78,00
|155.139
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,66
|56.856.101
|% 0,00
|
|JANTS
|98,70
|36.814.327
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,40
|335.250
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% 0,00
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% 0,00
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% 0,00
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% 0,00
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% 0,00
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4513
|19,4569
|% 0,04
|
|Euro
|21,3339
|21,3754
|% -0,24
|
|Sterlin
|24,2248
|24,3463
|% -0,57
|
|Frank
|21,6184
|21,7486
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1709
|5,1968
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|-9,09
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-2,95
|
|Cumhuriyet
|9.101
|9.238
|9,00
|
|Tam
|9.195
|9.359
|77,00
|
|Yarım
|4.461
|4.563
|25,00
|
|Çeyrek
|2.234
|2.285
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,93
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,61
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|-1,18
|