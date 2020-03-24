***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmi olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandami olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanmasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.03.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24.03.2020 tarihi itibariyleFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıGünlük üretimin yaklaşık % 30-35 oranındaİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÜretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma proğramının uygulanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam edecek olup, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarToplum sağlığını tehdit eden salgının sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihDünya sağlık örgütü ve Ülkemizden Corana virüs tehdinin sona erdinin ilan edilmesine bağlı olarak belirlenecek tarihŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBelirsiz.AçıklamalarYönetim kurulumuzun 24.03.2020 tarih ve 2020/07 nolu kararı gereği1-Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının tüm dünya çapında artması ve toplum sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder hale gelmesi, bir çok ülkede bir takım tedbirler almasını zorunlu hale getirmiştir. Dünya'nın bir çok ülkesi sınırlarını kapattığı, birçok ilde sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve de tüm sosyal yaşam ve üretim faaliyetlerinin durdurduğu bir dönemden geçmekteyiz. Bu bağlamda gerek sektörümüzde, gerek şirketimizde sipariş iptalleri meydan gelmiştir. Yönetim Kurulu'muz müşteri ve tedarikçilerimizde de ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptallerine istinaden üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmi olarak ara verilmesine,2- Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliliğinin sağlanmasını teminen gerekli önlemlerin alınmasına, personelin söz konusu durumdan minimum etkilenebilmesi için gerekli yasal olanaklardan ve teşviklerden yararlanabilmek amacıyla yetkili mercilere (kısa çalışma ödeneği vb.) müracaat edilmesine,3-Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Dünyada ve ülkemizde Corana Virüs tehdidinin sona erdiğinin ilan edilmesine bağlı olarak ülkemizde alınan tüm tedbir kararların kaldırılmasına mütakiben üretime tekrar tam kapasite ile devam edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831753BIST