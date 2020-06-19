***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
19.06.2020 14:11
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Geçici bir süre ile kısmi olarak ara verilen üretim hattından bazı bölümlerin üretimine tekrar başlanması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandami olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
24.03.2020-19.06.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
24.03.2020 tarihi itibariyle
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Günlük üretimin yaklaşık % 30-35 oranında
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma proğramının uygulanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildir
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam edecek olup, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Toplum sağlığını tehdit eden salgının sona ermesi
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
22.06.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Belirsiz.
Açıklamalar
Yönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarih ve 2020/17 nolu kararı gereği 24.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızın üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması yönündeki kararı kamuya açıklanmıştı. Ülkemiz genelinde pandemi kısıtlamaların azaltılması ve yeni normale dönüş adımlarının atılması neticesinde gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısmen azaltılan devam eden üretimin tekrar tam kapasiteye dönülmesine, Önümüzdeki dönemde risk faktörlerinin tekrar oluşması durumunda ise kısmi üretime geçilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852005
BIST