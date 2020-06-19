***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiGeçici bir süre ile kısmi olarak ara verilen üretim hattından bazı bölümlerin üretimine tekrar başlanmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniDünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandami olarak tanımlanan Corona Virüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi mücadelesi kapsamında, çalışanlarımızın sağlığının korunması ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanmasıVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi24.03.2020-19.06.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi24.03.2020 tarihi itibariyleFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıGünlük üretimin yaklaşık % 30-35 oranındaİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÜretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma proğramının uygulanması nedeniyle iş akdi feshi söz konusu değildirÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam edecek olup, İş Sürekliliği Planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirilecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarToplum sağlığını tehdit eden salgının sona ermesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih22.06.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiBelirsiz.AçıklamalarYönetim kurulumuzun 19.06.2020 tarih ve 2020/17 nolu kararı gereği 24.03.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde fabrikamızın üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmı olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması yönündeki kararı kamuya açıklanmıştı. Ülkemiz genelinde pandemi kısıtlamaların azaltılması ve yeni normale dönüş adımlarının atılması neticesinde gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren kısmen azaltılan devam eden üretimin tekrar tam kapasiteye dönülmesine, Önümüzdeki dönemde risk faktörlerinin tekrar oluşması durumunda ise kısmi üretime geçilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852005BIST