***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
23.12.2022 18:18
iştir. Bu hattın kapatılmasından sonra, bu hattın teknolojik ve yüksek verimli makinalara yatırım yapılarak üretime yeniden açılabilmesi için gerekli alt yapı (klima santral ve kanalları ile teknolojik yatırımlar) çalışmalarına tekstil piyasalarının hareketleri ve ekonomideki gelişmelere göre uygun bir zamanda başlanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089580
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0481
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.077,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.078,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6705
|18,6734
|% 0,06
|
|Euro
|19,8092
|19,8477
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,4021
|22,5145
|% 0,04
|
|Frank
|19,9164
|20,0364
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9517
|4,9765
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,66
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.282
|7.349
|31,00
|
|Yarım
|3.526
|3.595
|17,00
|
|Çeyrek
|1.769
|1.798
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,21
|14,22
|0,08
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|3,20
|