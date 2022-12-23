***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









iştir. Bu hattın kapatılmasından sonra, bu hattın teknolojik ve yüksek verimli makinalara yatırım yapılarak üretime yeniden açılabilmesi için gerekli alt yapı (klima santral ve kanalları ile teknolojik yatırımlar) çalışmalarına tekstil piyasalarının hareketleri ve ekonomideki gelişmelere göre uygun bir zamanda başlanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089580BIST