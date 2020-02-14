***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 46.442.677 -1.131.228 2.197.779 -36.382.062 -828.093 48.816.192Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-3.851 3.851 0Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-824.242 824.242 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.122.754 29.829 -1.092.925Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-9.000 -62.578 10.315.649 10.244.071Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338 57.967.338Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.307.072 -1.163.977 2.197.779 -37.206.304 10.315.649 57.967.338Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler10.315.649 -10.315.649 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)107.565 11.223 118.788Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-137.904 3.060.841 2.922.937Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.158.196 48.910.609İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları298.068.188 300.143.306Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri276.807.394 239.560.496Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri21.260.794 60.582.810İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-279.490.492 -251.536.169Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-249.340.519 -214.309.966Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-10.456.414 -21.806.140Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.693.559 -15.420.063Faaliyetlerden Net Nakit Akışları18.577.696 48.607.137Ödenen Temettüler-2.327 0Alınan Temettüler36.600 93.592Alınan Faiz233.579 255.642Vergi İadeleri (Ödemeleri)-687.352 -45.762YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-24.727.519 -5.867.226Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.006 97.555Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri79.006 97.555Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.844.094 -4.358.899Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.844.094 -4.358.899Verilen Nakit Avans ve Borçlar-2.052.473 -457.035Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-2.052.473 -457.035Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-15.909.958 -1.148.847FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.277.785 -22.870.908Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri184.546.606 116.058.565Kredilerden Nakit Girişleri184.546.606 116.058.565Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171.517.247 -129.366.663Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-170.743.866 -128.870.200Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-773.381 -496.463Ödenen Faiz-9.751.574 -9.562.810YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.291.538 20.172.475Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.260.484 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.031.054 20.172.475DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 29.208.705 9.036.230DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 27.177.651 29.208.705Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 27.177.814 29.209.195Finansal Yatırımlar12.860.334 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar12.860.334 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 12.860.334 0Ticari Alacaklar87.472.832 73.182.433İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 87.472.832 73.182.433Diğer Alacaklar631.203 312.172İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 21.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 631.203 290.615Türev Araçlar46 1.028.039 204.080Stoklar10 78.414.121 61.081.584Peşin Ödenmiş Giderler8.033.880 20.051.777İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 8.033.880 20.051.777Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 39.447 40.763Diğer Dönen Varlıklar29 9.130.222 5.017.996ARA TOPLAM224.787.892 189.100.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR224.787.892 189.100.000DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar40.034 35.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.034 35.756Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 1.590.000 1.590.000Maddi Duran Varlıklar14 128.920.523 123.955.700Kullanım Hakkı Varlıkları14 862.451 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar90.213 277.483Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 90.213 277.483Diğer Duran Varlıklar29 85.614 216.752TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.805.051 126.291.907TOPLAM VARLIKLAR356.592.943 315.391.907KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar49.997.061 34.709.636İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.997.061 34.709.636Banka Kredileri24 48.999.172 34.709.636Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 997.889 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları89.800.037 82.439.249İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları89.800.037 82.439.249Banka Kredileri24 88.635.585 81.902.691Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.164.452 536.558Ticari Borçlar38.270.321 37.629.179İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 651.717 499.522İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 37.618.604 37.129.657Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.347.151 1.394.714Diğer Borçlar129.381 105.252İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 19.689 22.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 109.692 83.236Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)324.531 280.092İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 324.531 280.092Kısa Vadeli Karşılıklar291.061 915.129Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 291.061 915.129Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.952.306 4.122.686İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 5.952.306 4.122.686ARA TOPLAM186.111.849 161.595.937TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER186.111.849 161.595.937UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar93.284.492 81.392.870İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar93.284.492 81.392.870Banka Kredileri24 90.081.977 80.146.571Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 3.202.515 1.246.299Ticari Borçlar0 170İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 170Uzun Vadeli Karşılıklar6.802.552 6.267.516Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 6.802.552 6.267.516Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 9.384.987 8.168.076TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER109.472.031 95.828.632TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER295.583.880 257.424.569ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.009.063 57.967.338Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)44.261.883 44.143.095Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 44.261.883 44.143.095Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 45.414.637 45.307.072Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -1.152.754 -1.163.977Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -27.028.559 -37.206.304Net Dönem Karı veya Zararı41 3.060.841 10.315.649TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.009.063 57.967.338TOPLAM KAYNAKLAR356.592.943 315.391.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 294.486.231 259.860.663Satışların Maliyeti31 -252.285.134 -200.653.711TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.201.097 59.206.952BRÜT KAR (ZARAR)42.201.097 59.206.952Genel Yönetim Giderleri28-33 -7.797.617 -6.850.228Pazarlama Giderleri28-33 -12.332.866 -8.974.764Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -475.713 -378.453Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 74.769.344 164.242.556Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -38.657.947 -92.411.385ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.706.298 114.834.678Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 104.143 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -2.194.757 -2.954.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.615.684 111.880.532Finansman Giderleri24-37 -51.371.436 -101.007.946SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.244.248 10.872.586Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.183.407 -556.937Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 -1.183.407 -556.937SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.060.841 10.315.649DÖNEM KARI (ZARARI)3.060.841 10.315.649Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.060.841 10.315.649Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00087000 0,00294000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar118.788 -1.164.503Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 137.904 -9.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 14.389 -32.749Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.505 -1.122.754Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 -33.505 -1.122.754Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)118.788 -1.164.503TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.179.629 9.151.146Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.179.629 9.151.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819219BIST