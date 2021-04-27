***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.060.841 -3.060.841 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.563 -123.326 0Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.184 3.488.633 0Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -1.276.080 2.197.779 -23.928.534 3.488.633 64.382.991 64.382.991Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Transferler19.129.830 -19.129.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.802.919 -267.675 2.535.244Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.481.515 3.481.515Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 112.372.849 -2.206.465 2.197.779 -4.788.703 3.481.515 149.574.094 149.574.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.564.432 29.490.031İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları121.781.365 94.933.476Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri113.886.319 89.640.580Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri7.895.046 5.292.896İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-98.171.680 -65.382.568Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-87.011.562 -56.680.845Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-4.872.311 -2.707.905Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.287.807 -5.993.818Faaliyetlerden Net Nakit Akışları23.609.685 29.550.908Ödenen Temettüler-1.150 0Alınan Temettüler50.130 0Alınan Faiz209.848 20.112Vergi İadeleri (Ödemeleri)-304.081 -80.989YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-520.839 -17.388.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri639 7.386Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri639 7.386Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-438.443 -7.147.384Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-438.443 -7.147.384Verilen Nakit Avans ve Borçlar-83.035 -103.896Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-83.035 -103.896Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -10.144.930FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.871.684 38.642.989Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.440.310 80.685.361Kredilerden Nakit Girişleri23.440.310 80.685.361Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-56.002.193 -39.463.549Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.564.105 -39.083.062Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-438.088 -380.487Ödenen Faiz-9.309.801 -2.578.823YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.828.091 50.744.196Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.499.597 2.873.899NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.328.494 53.618.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 42.011.626 27.177.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 24.683.132 80.795.909Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 24.683.132 42.043.737Finansal Yatırımlar27.598.845 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar27.598.845 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 27.598.845 41.416.932Ticari Alacaklar104.556.517 90.250.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 104.556.517 90.250.230Diğer Alacaklar1.087.622 655.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 3.518 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.084.104 655.295Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 92.228.850 84.288.243Peşin Ödenmiş Giderler29.369.979 24.790.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 29.369.979 24.790.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 0 0Diğer Dönen Varlıklar29 10.840.482 9.703.456ARA TOPLAM290.365.427 293.148.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR290.365.427 293.148.478DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar41.441 40.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 41.441 40.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 2.250.000Maddi Duran Varlıklar14 224.300.140 225.267.749Kullanım Hakkı Varlıkları14 13.902.539 14.927.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar113.903 86.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 113.903 86.034Diğer Duran Varlıklar29 0 238.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR240.824.239 243.025.660TOPLAM VARLIKLAR531.189.666 536.174.138KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar67.683.355 56.647.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar67.683.355 56.647.295Banka Kredileri24 63.362.058 51.526.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 4.321.297 5.121.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.729.113 115.781.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları111.729.113 115.781.024Banka Kredileri24 110.357.179 114.106.735Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.371.934 1.674.289Ticari Borçlar59.154.653 47.790.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 59.154.653 47.790.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 1.639.987 1.377.069Diğer Borçlar140.723 134.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 16.240 17.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 124.483 117.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)786.346 657.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 786.346 657.131Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 789.717 789.717Kısa Vadeli Karşılıklar2.403.829 366.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.403.829 366.951Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.356.346 9.465.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 7.356.346 9.465.283ARA TOPLAM251.684.069 233.009.774TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER251.684.069 233.009.774UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar93.757.966 120.125.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar93.757.966 120.125.845Banka KredileriUzun Vadeli Karşılıklar8.736.873 8.256.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 8.736.873 8.256.398Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 27.436.664 31.224.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER129.931.503 159.607.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER381.615.572 392.616.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar149.574.094 143.557.335Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.166.384 107.631.140Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 110.166.384 107.631.140Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 112.372.849 109.569.930Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -2.206.465 -1.938.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -4.788.703 -23.918.533Net Dönem Karı veya Zararı41 3.481.515 19.129.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR149.574.094 143.557.335TOPLAM KAYNAKLAR531.189.666 536.174.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 108.002.820 74.024.377Satışların Maliyeti31 -85.799.038 -61.213.650TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.203.782 12.810.727BRÜT KAR (ZARAR)22.203.782 12.810.727Genel Yönetim Giderleri28-33 -2.579.232 -2.007.463Pazarlama Giderleri28-33 -4.065.434 -3.523.019Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -161.890 -139.781Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 31.260.000 28.654.597Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -28.724.107 -11.971.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.933.119 23.823.546Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 1.667 1.453.257Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.934.786 25.276.803Finansman Giderleri24-37 -15.425.488 -20.679.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.509.298 4.597.036Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri972.217 -1.108.403Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 972.217 -1.108.403SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.481.515 3.488.633DÖNEM KARI (ZARARI)3.481.515 3.488.633Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.481.515 3.488.633Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,00099000 0,00099000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.535.244 -153.890Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 -39.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -280.661 -158.110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.815.905 43.405Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 2.815.905 43.405Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.535.244 -153.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.016.759 3.334.743Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.016.759 3.334.743http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931399BIST