***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.060.841 -3.060.841 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-30.563 -1.285.264 -1.315.827Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.184 11.859.434 11.898.618Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.438.018 2.197.779 -23.928.534 11.859.434 71.591.854 71.591.854Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.129.830 -19.129.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.651.515 -2.096.312 3.555.203Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)19.160.379 0Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -4.035.102 2.197.779 -3.916.930 19.160.379 167.144.690 167.144.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.050.072 79.547.892İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları380.038.193 259.521.695Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri359.909.771 234.901.894Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri20.128.422 24.619.801İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-336.403.028 -179.953.611Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-300.159.453 -155.078.277Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-16.952.441 -10.192.950Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-19.291.134 -14.682.384Faaliyetlerden Net Nakit Akışları43.635.165 79.568.084Ödenen Temettüler-1.150 0Alınan Temettüler132.113 0Alınan Faiz289.007 421.764Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.005.063 -441.956YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.864.020 -74.249.522Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.379.160 32.911Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.379.160 32.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.155.687 -15.323.153Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.155.687 -15.323.153Verilen Nakit Avans ve Borçlar-87.493 -77.589Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-87.493 -77.589Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -58.898.401Alınan Temettüler0 16.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-46.074.438 -2.487.923Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri140.740.310 157.065.361Kredilerden Nakit Girişleri140.740.310 157.065.361Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-163.097.429 -148.241.077Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-161.660.424 -147.225.469Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.437.005 -1.015.608Ödenen Faiz-23.717.319 -11.312.207YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-7.888.386 2.810.447Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.356.687 1.785.212NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.531.699 4.595.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 42.011.626 27.177.814DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 35.479.927 31.773.473Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 35.479.927 42.043.737Finansal Yatırımlar5.504.170 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.504.170 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 5.504.170 41.416.932Ticari Alacaklar111.201.125 90.250.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 111.201.125 90.250.230Diğer Alacaklar525.508 655.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 15.825 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 509.683 655.295Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 143.524.552 84.288.243Peşin Ödenmiş Giderler14.128.282 24.790.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 14.128.282 24.790.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 9.701.441 0Diğer Dönen Varlıklar29 13.304.929 9.703.456ARA TOPLAM333.369.934 293.148.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR333.369.934 293.148.478DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar44.332 40.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 44.332 40.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 2.250.000Maddi Duran Varlıklar14 219.757.580 225.267.749Kullanım Hakkı Varlıkları14 13.270.904 14.927.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.464 86.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 86.464 86.034Diğer Duran Varlıklar29 1.750.817 238.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR237.376.313 243.025.660TOPLAM VARLIKLAR570.746.247 536.174.138KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar108.900.252 56.647.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar108.900.252 56.647.295Banka Kredileri24 105.524.221 51.526.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 3.376.031 5.121.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.790.008 115.781.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.790.008 115.781.024Banka Kredileri24 104.300.902 114.106.735Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 489.106 1.674.289Ticari Borçlar53.831.085 47.790.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 53.831.085 47.790.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.130.882 1.377.069Diğer Borçlar159.771 134.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 16.240 17.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 143.531 117.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.182.584 657.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 2.182.584 657.131Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 9.701.441 789.717Kısa Vadeli Karşılıklar2.959.678 366.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 2.959.678 366.951Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.213.489 9.465.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 11.213.489 9.465.283ARA TOPLAM295.869.190 233.009.774TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER295.869.190 233.009.774UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar74.274.067 120.125.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar74.274.067 120.125.845Banka Kredileri24 60.023.606 106.844.808Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 14.250.461 13.281.037Uzun Vadeli Karşılıklar11.882.442 8.256.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 11.882.442 8.256.398Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 21.575.858 31.224.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.732.367 159.607.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER403.601.557 392.616.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar167.144.690 143.557.335Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İs