***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2021 18:33
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063 61.009.063
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.060.841 -3.060.841 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.563 -1.285.264 -1.315.827
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.184 11.859.434 11.898.618
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.384.074 -2.438.018 2.197.779 -23.928.534 11.859.434 71.591.854 71.591.854
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.129.830 -19.129.830 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.651.515 -2.096.312 3.555.203
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
19.160.379 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -4.035.102 2.197.779 -3.916.930 19.160.379 167.144.690 167.144.690
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.050.072 79.547.892
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
380.038.193 259.521.695
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
359.909.771 234.901.894
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
20.128.422 24.619.801
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-336.403.028 -179.953.611
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-300.159.453 -155.078.277
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-16.952.441 -10.192.950
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.291.134 -14.682.384
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
43.635.165 79.568.084
Ödenen Temettüler
-1.150 0
Alınan Temettüler
132.113 0
Alınan Faiz
289.007 421.764
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.005.063 -441.956
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.864.020 -74.249.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.160 32.911
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.379.160 32.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.155.687 -15.323.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.155.687 -15.323.153
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-87.493 -77.589
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-87.493 -77.589
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -58.898.401
Alınan Temettüler
0 16.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.074.438 -2.487.923
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.740.310 157.065.361
Kredilerden Nakit Girişleri
140.740.310 157.065.361
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-163.097.429 -148.241.077
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-161.660.424 -147.225.469
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.437.005 -1.015.608
Ödenen Faiz
-23.717.319 -11.312.207
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.888.386 2.810.447
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.356.687 1.785.212
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.531.699 4.595.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 42.011.626 27.177.814
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 35.479.927 31.773.473
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
53 35.479.927 42.043.737
Finansal Yatırımlar
5.504.170 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.504.170 41.416.932
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 5.504.170 41.416.932
Ticari Alacaklar
111.201.125 90.250.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 111.201.125 90.250.230
Diğer Alacaklar
525.508 655.295
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 15.825 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 509.683 655.295
Türev Araçlar
46 0 0
Stoklar
10 143.524.552 84.288.243
Peşin Ödenmiş Giderler
14.128.282 24.790.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 14.128.282 24.790.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 9.701.441 0
Diğer Dönen Varlıklar
29 13.304.929 9.703.456
ARA TOPLAM
333.369.934 293.148.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
333.369.934 293.148.478
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 216.216 216.216
Diğer Alacaklar
44.332 40.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 44.332 40.222
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 2.250.000 2.250.000
Maddi Duran Varlıklar
14 219.757.580 225.267.749
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 13.270.904 14.927.168
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
86.464 86.034
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 86.464 86.034
Diğer Duran Varlıklar
29 1.750.817 238.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.376.313 243.025.660
TOPLAM VARLIKLAR
570.746.247 536.174.138
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.900.252 56.647.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
108.900.252 56.647.295
Banka Kredileri
24 105.524.221 51.526.225
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 3.376.031 5.121.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.790.008 115.781.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
104.790.008 115.781.024
Banka Kredileri
24 104.300.902 114.106.735
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 489.106 1.674.289
Ticari Borçlar
53.831.085 47.790.730
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 53.831.085 47.790.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 2.130.882 1.377.069
Diğer Borçlar
159.771 134.574
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 16.240 17.390
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 143.531 117.184
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.182.584 657.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.182.584 657.131
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 9.701.441 789.717
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.959.678 366.951
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.959.678 366.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.213.489 9.465.283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 11.213.489 9.465.283
ARA TOPLAM
295.869.190 233.009.774
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
295.869.190 233.009.774
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.274.067 120.125.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.274.067 120.125.845
Banka Kredileri
24 60.023.606 106.844.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24 14.250.461 13.281.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.882.442 8.256.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
27 11.882.442 8.256.398
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 21.575.858 31.224.786
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.732.367 159.607.029
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
403.601.557 392.616.803
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
167.144.690 143.557.335
Ödenmiş Sermaye
30 35.100.498 35.100.498
Sermaye Düzeltme Farkları
30 3.331.377 3.331.377
Paylara İlişkin Primler (İs