***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 45.414.637 -1.152.754 2.197.779 -27.028.559 3.060.841 61.009.063Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler3.060.841 -3.060.841 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)64.155.293 -786.036 63.369.257Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)49.185 19.129.830 19.179.015Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197.779 -23.918.533 19.129.830 143.557.335 143.557.335Transferler19.129.830 -19.129.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.651.515 -3.083.050 2.568.465Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)871.773 68.314.521 69.186.294Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.521 215.312.094 215.312.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.106.624 76.727.234İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları578.252.443 387.616.373Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri506.426.940 357.612.056Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri71.825.503 30.004.317İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-552.384.638 -310.065.371Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-487.001.490 -276.864.277Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-38.465.902 -13.034.696Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-26.917.246 -20.166.398Faaliyetlerden Net Nakit Akışları25.867.805 77.551.002Ödenen Temettüler-1.639 -2.299Alınan Temettüler132.113 19.904Alınan Faiz297.787 215.012Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.189.442 -1.056.385YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.646.143 -43.406.775Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.381.502 36.724Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.381.502 36.724Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.899.408 -15.838.373Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.899.408 -15.838.373Verilen Nakit Avans ve Borçlar-128.237 -76.567Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-128.237 -76.567Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -27.528.559FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.920.740 -17.053.164Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri240.740.310 202.503.273Kredilerden Nakit Girişleri240.740.310 202.503.273Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-226.280.255 -202.264.924Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-224.204.833 -200.503.965Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.075.422 -1.760.959Ödenen Faiz-35.380.795 -17.291.513YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.460.259 16.267.295Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.942.961 -1.433.320NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.517.298 14.833.975DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 42.011.626 27.177.651DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 29.494.328 42.011.626Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 29.494.328 42.043.737Finansal Yatırımlar8.193.374 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar8.193.374 41.416.932Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 8.193.374 41.416.932Ticari Alacaklar175.236.796 90.250.230İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 175.236.796 90.250.230Diğer Alacaklar496.880 655.295İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 496.880 655.295Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 202.925.627 84.288.243Peşin Ödenmiş Giderler38.677.975 24.790.585İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 38.677.975 24.790.585Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 24.940.963 0Diğer Dönen Varlıklar29 17.956.943 9.703.456ARA TOPLAM497.922.886 293.148.478TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR497.922.886 293.148.478DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar44.152 40.222İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 44.152 40.222Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 2.250.000Maddi Duran Varlıklar14 230.340.876 225.267.749Kullanım Hakkı Varlıkları14 12.210.728 14.927.168Maddi Olmayan Duran Varlıklar142.327 86.034Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 142.327 86.034Diğer Duran Varlıklar29 5.979.526 238.271TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.183.825 243.025.660TOPLAM VARLIKLAR749.106.711 536.174.138KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar168.423.375 56.647.295İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar168.423.375 56.647.295Banka Kredileri24 162.208.648 51.526.225Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 6.214.727 5.121.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.048.362 115.781.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.048.362 115.781.024Banka Kredileri24 102.351.593 114.106.735Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.696.769 1.674.289Ticari Borçlar94.611.364 47.790.730İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 94.611.364 47.790.730Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.033.966 1.377.069Diğer Borçlar178.771 134.574İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 15.751 17.390İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 163.020 117.184Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.031.471 657.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 4.031.471 657.131Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 24.940.963 789.717Kısa Vadeli Karşılıklar4.419.719 366.951Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 4.419.719 366.951Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25.010.274 9.465.283İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 25.010.274 9.465.283ARA TOPLAM427.698.265 233.009.774TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER427.698.265 233.009.774UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar70.216.116 120.125.845İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar70.216.116 120.125.845Banka Kredileri24 60.054.866 106.844.808Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 10.161.250 13.281.037Uzun Vadeli Karşılıklar13.585.463 8.256.398Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 13.585.463 8.256.398Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 22.294.773 31.224.786TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.096.352 159.607.029TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER533.794.617 392.616.803ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar215.312.094 143.557.335Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.199.605 107.631.140Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 110.199.605 107.631.140Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 115.221.445 109.569.930Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -5.021.840 -1.938.790Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.197.779 2.197.779Yasal Yedekler30 2.197.779 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 -3.916.930 -23.918.533Net Dönem Karı veya Zararı41 68.314.521 19.129.830TOPLAM ÖZKAYNAKLAR215.312.094 143.557.335TOPLAM KAYNAKLAR749.106.711 536.174.138Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 534.700.032 316.778.201Satışların Maliyeti31 -387.303.676 -241.864.820TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)147.396.356 74.913.381BRÜT KAR (ZARAR)147.396.356 74.913.381Genel Yönetim Giderleri28-33 -11.783.201 -7.765.365Pazarlama Giderleri28-33 -22.426.159 -13.960.321Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -686.649 -531.957Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 169.587.595 112.627.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -118.018.152 -58.461.032ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)164.069.790 106.821.746Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 66.363 1.551.716Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 -2.584.821FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)164.136.153 105.788.641Finansman Giderleri24-37 -72.173.418 -81.871.245SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)91.962.735 23.917.396Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.648.214 -4.787.566Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -24.940.963 -821.147Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.292.749 -3.966.419SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.314.521 19.129.830DÖNEM KARI (ZARARI)68.314.521 19.129.830Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları68.314.521 19.129.830Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01946000 0,00545000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.568.465 63.369.257Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 -871.772 82.299.561Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -4.197.026 -1.056.924Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.637.263 -17.873.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 7.637.263 -17.873.380Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.568.465 63.369.257TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)70.882.986 82.499.087Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları70.882.986 82.499.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003223BIST