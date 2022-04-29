***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 109.569.930 -1.938.790 2.197. 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler19.129.830 -19.129.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.802.919 -267.675 2.535.244Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)3.481.515 3.481.515Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 112.372.849 -2.206.465 2.197.779 -4.788.703 3.481.515 149.574.094 149.574.094Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 115.221.445 -5.021.840 2.197.779 -3.916.930 68.314.520 215.312.093 215.312.093Transferler1.314.737 66.999.783 -68.314.520Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.944.706 -1.605.897 338.809Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)47.975.538 47.975.538Dönem Sonu Bakiyeler30 35.100.498 3.331.377 85.244 117.166.151 -6.627.737 3.512.516 63.082.853 47.975.538 263.626.440 263.626.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.504.501 23.564.432İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları249.374.588 121.781.365Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri226.932.124 113.886.319Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri22.442.464 7.895.046İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-252.463.722 -98.171.680Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-226.166.131 -87.011.562Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-17.285.880 -4.872.311Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.011.711 -6.287.807Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-3.089.134 23.609.685Ödenen Temettüler0 -1.150Alınan Temettüler0 50.130Alınan Faiz611.316 209.848Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.026.683 -304.081YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.564.533 -520.839Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 639Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 639Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.426.106 -438.443Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.426.106 -438.443Verilen Nakit Avans ve Borçlar-138.427 -83.035Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-138.427 -83.035Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.443.895 -41.871.684Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri110.225.900 23.440.310Kredilerden Nakit Girişleri110.225.900 23.440.310Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.649.612 -56.002.193Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.027.625 -55.564.105Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-621.987 -438.088Ödenen Faiz-10.132.393 -9.309.801YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.374.861 -18.828.091Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.108.780 1.499.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)32.483.641 -17.328.494DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 29.494.328 42.011.626DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ53 61.977.969 24.683.132Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 61.977.969 29.494.328Finansal Yatırımlar23.263.381 8.193.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar23.263.381 8.193.374Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar4 23.263.381 8.193.374Ticari Alacaklar199.863.822 175.236.796İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 199.863.822 175.236.796Diğer Alacaklar517.046 496.880İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 517.046 496.880Türev Araçlar46 0 0Stoklar10 247.145.450 202.925.627Peşin Ödenmiş Giderler49.569.264 38.677.975İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 49.569.264 38.677.975Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar40 10.266.488 24.940.963Diğer Dönen Varlıklar29 23.339.635 17.956.943ARA TOPLAM615.943.055 497.922.886TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR615.943.055 497.922.886DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 216.216 216.216Diğer Alacaklar45.321 44.152İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.321 44.152Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 2.250.000 2.250.000Maddi Duran Varlıklar14 239.621.460 230.340.876Kullanım Hakkı Varlıkları14 11.154.323 12.210.728Maddi Olmayan Duran Varlıklar200.423 142.327Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 200.423 142.327Diğer Duran Varlıklar29 11.810.264 5.979.526TOPLAM DURAN VARLIKLAR265.298.007 251.183.825TOPLAM VARLIKLAR881.241.062 749.106.711KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar195.636.452 168.423.375İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar195.636.452 168.423.375Banka Kredileri24 190.458.122 162.208.648Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 5.178.330 6.214.727Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları116.883.228 104.048.362İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları116.883.228 104.048.362Banka Kredileri24 115.701.261 102.351.593Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 1.181.967 1.696.769Ticari Borçlar144.346.634 94.611.364İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 1.412.175 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 142.934.459 94.611.364Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar27 2.291.465 2.033.966Diğer Borçlar228.658 178.771İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 15.751 15.751İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 212.907 163.020Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.385.212 4.031.471İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 1.385.212 4.031.471Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40 10.266.488 24.940.963Kısa Vadeli Karşılıklar367.333 4.419.719Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 367.333 4.419.719Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23.178.968 25.010.274İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler29 23.178.968 25.010.274ARA TOPLAM494.584.438 427.698.265TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.584.438 427.698.265UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar87.271.192 70.216.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar87.271.192 70.216.116Banka Kredileri24 76.908.796 60.054.866Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 10.362.396 10.161.250Uzun Vadeli Karşılıklar15.811.482 13.585.463Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 15.811.482 13.585.463Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü40 19.947.510 22.294.773TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER123.030.184 106.096.352TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER617.614.622 533.794.617ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar263.626.440 215.312.094Ödenmiş Sermaye30 35.100.498 35.100.498Sermaye Düzeltme Farkları30 3.331.377 3.331.377Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30 85.244 85.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)110.538.414 110.199.605Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 110.538.414 110.199.605Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 117.166.151 115.221.445Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30 -6.627.737 -5.021.840Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.512.516 2.197.779Yasal Yedekler30 3.512.516 2.197.779Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30 63.082.853 -3.916.930Net Dönem Karı veya Zararı41 47.975.538 68.314.521TOPLAM ÖZKAYNAKLAR263.626.440 215.312.094TOPLAM KAYNAKLAR881.241.062 749.106.711Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat31 246.873.365 108.002.820Satışların Maliyeti31 -159.518.013 -85.799.038TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)87.355.352 22.203.782BRÜT KAR (ZARAR)87.355.352 22.203.782Genel Yönetim Giderleri28-33 -3.831.160 -2.579.232Pazarlama Giderleri28-33 -10.591.807 -4.065.434Araştırma ve Geliştirme Giderleri28-33 -205.578 -161.890Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 70.673.275 31.260.000Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -62.150.597 -28.724.107ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)81.249.485 17.933.119Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 2.034 1.667Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)81.251.519 17.934.786Finansman Giderleri24-37 -23.097.413 -15.425.488SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)58.154.106 2.509.298Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-10.178.568 972.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -10.266.488 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 87.920 972.217SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)47.975.538 3.481.515DÖNEM KARI (ZARARI)47.975.538 3.481.515Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları47.975.538 3.481.515Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01367000 0,00099000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar338.809 2.535.244Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)38 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 -1.920.533 -280.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.259.342 2.815.905Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri38 2.259.342 2.815.905Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)338.809 2.535.244TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)48.314.347 6.016.759Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları48.314.347 6.016.759http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025817BIST