***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Dönemi Kârının KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KRTEK, TRAKRTEK91B6 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KRTEK, TRAKRTEK91B6 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/05 no'lu kararı gereği1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 68.314.520,54 TL olup, 3.916.930,40 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 63.082.853,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 41.847.799,39 TL olup, 15.553.057,11 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 24.980.005,17 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.3-SPK'ya göre kalan 63.082.853,03 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 24.980.005,17 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2021 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.100.498,422. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.197.729,57Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 91.962.734,78 66.788.763,094. Vergiler ( - ) 23.648.214,24 24.940.963,75. Net Dönem Kârı 68.314.520,54 41.847.799,396. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.916.930,4 15.553.057,117. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.314.737,11 1.314.737,118. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 63.082.853,03 24.980.005,17Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 63.082.853,03 24.980.005,1720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004453BIST