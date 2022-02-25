***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 15:00
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Dönemi Kârının Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 25.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KRTEK, TRAKRTEK91B6 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KRTEK, TRAKRTEK91B6 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2022 tarih ve 2022/05 no'lu kararı gereği
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanıp bağımsız denetimden geçmiş olan 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 68.314.520,54 TL olup, 3.916.930,40 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 63.082.853,03 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
2-Vergi Usul Mevzuatına göre hazırlanmış 2021 dönemi finansal tablolarımıza göre Net Dönem Kârı 41.847.799,39 TL olup, 15.553.057,11 TL geçmiş yıl zararları ve 1.314.737,11 TL Genel Kanuni Yedek Akçe düştükten sonra 24.980.005,17 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.
3-SPK'ya göre kalan 63.082.853,03 TL ve Vergi Usul Mevzuatına göre kalan 24.980.005,17 TL kârın, şirketin finansal yapısını güçlendirmek üzere olağanüstü yedeklerde bırakılmasına ve 2021 dönem kârından temettü dağıtılmaması hususunun Genel Kurul'a teklif olarak götürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 35.100.498,42
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 2.197.729,57
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yok
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 91.962.734,78 66.788.763,09
4. Vergiler ( - ) 23.648.214,24 24.940.963,7
5. Net Dönem Kârı 68.314.520,54 41.847.799,39
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.916.930,4 15.553.057,11
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.314.737,11 1.314.737,11
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 63.082.853,03 24.980.005,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 63.082.853,03 24.980.005,17
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004453
BIST