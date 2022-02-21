***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2022 14:40
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi-SPK BAŞVURUSU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 106.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarih 2022/02 sayılı kararı gereği
1- Şirketin, kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 106.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'na yükseltilmesine,
2- Esas sözleşmenin "SERMAYE" başlıklı 6 no'lu başlıklı maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na 21 Şubat 2022 Pazartesi (bugün) başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Tavan Geçerlilik Süresinin Güncellenmesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003137
BIST