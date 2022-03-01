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***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2022 12:14
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 106.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6.Madde
SPK Başvuru Tarihi 21.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2022 tarih 2022/02 sayılı kararı gereği
1- Şirketin, kayıtlı sermaye tavan izni geçerlilik süresinin 2022 yılı sonunda bitecek olması nedeniyle, yeni kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında 5 yıl geçerli olacak şekilde 106.000.000 TL'dan 150.000.000 TL'na yükseltilmesine,
2- Esas sözleşmenin "SERMAYE" başlıklı 6 no'lu başlıklı maddesinin ekli tadil tasarısına uygun olarak tadil edilmesine,
3- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasına takiben değişikliğin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na 21 Şubat 2022 Pazartesi günü başvuru yapılmış olup, tadil metnine 23.02.2022 tarihinde, Ticaret Bakanlığı'na 25 Şubat 2022 Cuma günü başvuru yapılmış olup, tadil metnine 01 Mart 2022 Salı günü (bugün) onay verilmiştir.
SPK onay yazısı, Ticaret Bakanlığı onay yazısı ve Esas Sözleşme tadili ekte yer almaktadır.
Tadil Metni yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK izin yazısı.pdf
EK: 2 Tadil Metni SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf
EK: 3 Bakanlık Onay Yazısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005697


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