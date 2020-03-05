***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 15:45
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 05.03.2020 tarih ve 2020/06 nolu kararı gereği
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal yönetim komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları için hazırlanan değerlendirme raporu ile adayların beyanları okunmuş, değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Şirketin 17.04.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Sami ÇELİK ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824549
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 112.505
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En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8798
|7,9193
|% 1,07
|
|Frank
|6,4101
|6,4487
|% 1,31
|
|Riyal
|1,6241
|1,6322
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|21,33
|
|Altın Gr.
|326
|326
|6,28
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
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|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-0,16
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