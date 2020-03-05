***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 05.03.2020 tarih ve 2020/06 nolu kararı gereğiŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal yönetim komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları için hazırlanan değerlendirme raporu ile adayların beyanları okunmuş, değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Şirketin 17.04.2020 tarihinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Sami ÇELİK ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824549BIST