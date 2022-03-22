***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesine %40 oranında 40.000 TL ile iştirak ettiğimiz, 100.000 TL sermayeli gayri faal durumda bulunan Tasfiye Halinde Molu Dış Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin, bugün (22.03.2022) itibariyle maliye kaydı silinmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011958BIST