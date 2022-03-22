***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2022 15:12
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesine %40 oranında 40.000 TL ile iştirak ettiğimiz, 100.000 TL sermayeli gayri faal durumda bulunan Tasfiye Halinde Molu Dış Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin, bugün (22.03.2022) itibariyle maliye kaydı silinmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011958
BIST
15:192.171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,27
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.174
En Düşük
2.146
15:1914,8085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0181
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
15:1916,3480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0093
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
15:19918,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,81
|Açılış
|: 918,14
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,19
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ENSRI
|15,40
|1.566.088
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|47.934.558
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|21.423.380
|% 9,97
|
|IDEAS
|23,12
|37.670.087
|% 9,37
|
|ALKA
|26,24
|21.284.820
|% 8,88
|
|PKENT
|289,00
|133.640.549
|% -9,29
|
|AYEN
|12,09
|89.107.033
|% -8,48
|
|SANEL
|7,13
|6.726.062
|% -6,06
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|TSGYO
|4,44
|30.987.158
|% -4,31
|
|EREGL
|33,30
|2.905.669.272
|% 4,62
|
|THYAO
|28,40
|2.720.408.772
|% 1,72
|
|KRDMD
|15,18
|2.058.034.495
|% 0,80
|
|GARAN
|11,90
|1.195.814.797
|% 0,59
|
|FROTO
|308,20
|786.466.114
|% 2,90
|
|ODAS
|1,65
|257.769.966
|% 1,85
|
|KRDMD
|15,18
|2.058.034.495
|% 0,80
|
|DOHOL
|3,63
|406.830.765
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.195.814.797
|% 0,59
|
|THYAO
|28,40
|2.720.408.772
|% 1,72
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8028
|14,8111
|% -0,10
|
|Euro
|16,3309
|16,3445
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,5434
|19,6414
|% 0,39
|
|Frank
|15,8194
|15,9147
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9400
|3,9597
|% -0,02
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-9,92
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|6.093
|6.185
|-22,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-20,22
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-9,78
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-4,89
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|-0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,44
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:32EREGL
Yüzde -8.10 oranında düşüşle 33.34 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 282, 953 adet işlem
-
15:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 8 kaybederek (% -0.61 ) 2, 422
-
15:30XU100
Endeks 2, 170 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 21, 453.00 milyon TL de
-
15:29DGATE
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 817 adet işlem
-
15:28TOASO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 76.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 904 adet işlem