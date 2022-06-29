***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 15:57
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2019 tarihli "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim" şablonu ekinde yer alan Sn.H.Faik AÇIKALIN'a ait CV bilgileri içeren dosya kişisel bilgileri içerdiği için bu dosya kişisel bilgileri içermeyecek şekilde düzenlenerek yeniden yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040005
BIST
17:042.454
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -36,27
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
17:0416,6424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0398
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:0417,4582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0950
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:04972,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -3,96
|Açılış
|: 972,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:02
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.269.406
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|401.134.870
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,60
|32.791.788
|% 9,65
|
|MAKIM
|16,94
|442.577.103
|% -9,99
|
|LIDFA
|12,61
|66.160.495
|% -9,93
|
|YEOTK
|59,15
|76.374.889
|% -8,86
|
|SELVA
|7,53
|99.140.877
|% -8,73
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,48
|3.996.804.772
|% -1,17
|
|SISE
|21,26
|1.494.722.025
|% -0,75
|
|EREGL
|27,20
|1.261.153.352
|% -1,31
|
|ASELS
|23,22
|1.145.418.955
|% 0,09
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,58
|459.149.442
|% -1,53
|
|ODAS
|2,99
|490.912.710
|% -1,97
|
|YKBNK
|4,41
|658.679.551
|% -1,34
|
|TSKB
|2,06
|293.720.288
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,27
|865.840.545
|% -0,48
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6320
|16,6574
|% -0,15
|
|Euro
|17,4453
|17,4652
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0943
|20,1950
|% -0,83
|
|Frank
|17,3815
|17,4863
|% 0,18
|
|Riyal
|4,4203
|4,4425
|% -0,24
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|7,00
|
|Tam
|6.517
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,37
|
Seans Raporu
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