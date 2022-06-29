***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2019 tarihli "Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim" şablonu ekinde yer alan Sn.H.Faik AÇIKALIN'a ait CV bilgileri içeren dosya kişisel bilgileri içerdiği için bu dosya kişisel bilgileri içermeyecek şekilde düzenlenerek yeniden yayınlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040005BIST