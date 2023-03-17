***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYok.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 17.03.2023 tarih ve 2023 / 07 sayılı kararı gereğiŞirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları için hazırlanan değerlendirme raporu ile adayların beyanları okunmuş, değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Şirketin 14.04.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların öz geçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125836BIST