***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2023 14:17
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 17.03.2023 tarih ve 2023 / 07 sayılı kararı gereği
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından bağımsız yönetim kurulu üye adayları için hazırlanan değerlendirme raporu ile adayların beyanları okunmuş, değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Şirketin 14.04.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların öz geçmişleri ve bağımsızlık beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125836
BIST
14:365.231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,97
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.230
14:3619,0036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 19,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
14:3620,2113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0724
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
14:361.182,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.182,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.183,78
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TUCLK
|31,30
|44.721.229
|% 9,98
|
|TRCAS
|15,54
|42.011.773
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|24.741.351
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.501.696
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|114.282.247
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.627.015
|% -9,94
|
|VKING
|44,92
|14.885.557
|% -5,39
|
|PENTA
|22,08
|449.471.542
|% -5,24
|
|MMCAS
|4,75
|935.314
|% -5,00
|
|CASA
|153,60
|643.520
|% -4,00
|
|ASTOR
|63,40
|3.612.304.071
|% 7,46
|
|GOKNR
|20,42
|3.222.914.895
|% 4,83
|
|ISCTR
|14,90
|2.966.425.057
|% 1,36
|
|ASELS
|57,65
|2.269.130.624
|% 2,58
|
|THYAO
|132,40
|1.486.312.975
|% 0,15
|
|ISCTR
|14,90
|2.966.425.057
|% 1,36
|
|GOKNR
|20,42
|3.222.914.895
|% 4,83
|
|AKFGY
|3,99
|441.522.738
|% 5,84
|
|EKGYO
|7,25
|785.932.740
|% 0,55
|
|YKBNK
|11,42
|1.182.934.687
|% 0,53
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9993
|19,0036
|% 0,08
|
|Euro
|20,2011
|20,2113
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,9679
|23,0830
|% 0,11
|
|Frank
|20,4164
|20,5394
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0443
|5,0696
|% -0,01
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|15,22
|
|Altın Gr.
|1.182
|1.182
|9,33
|
|Cumhuriyet
|7.937
|8.057
|49,00
|
|Tam
|7.946
|8.021
|35,00
|
|Yarım
|3.896
|3.925
|17,00
|
|Çeyrek
|1.948
|1.962
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,36
|13,37
|0,11
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|0,19
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 61 kaybederek (% -0.11 ) 5, 768
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14:50XU100
Endeks 5, 237 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 33, 169.00 milyon TL de
-
14:50TERA
Yüzde 6.30 oranında artışla 28.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 538 adet işlem
-
14:49BRKVY
Yüzde 5.91 oranında artışla 28.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 037, 506 adet işlem
-
14:48SELVA
Yüzde 6.87 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 990, 444 adet işlem