***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar: Sıla Azra SEYOK Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/09 nolu kararı gereği14.04.2023 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sıla Azra SEYOK, Arif MOLU, Metin MOLU, Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklere Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU seçilmişlerdir.TTK 366 ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapmışlardır.Yönetim Kurulu BaşkanıYönetim Kurulu Başkan Vekili : Arif MOLUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138302BIST