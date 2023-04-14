***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2023 14:37
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
: Sıla Azra SEYOK Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/09 nolu kararı gereği
14.04.2023 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul'da 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine Sıla Azra SEYOK, Arif MOLU, Metin MOLU, Nevzat SEYOK, Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Hüseyin Sami ÇELİK, Türkay AYDIN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklere Hüseyin Faik AÇIKALIN ve Fatih ARABACIOĞLU seçilmişlerdir.
TTK 366 ncı maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev dağılımını yapmışlardır.
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Arif MOLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138302
BIST
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|KOPOL
|29,62
|1.339.505
|% 9,95
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|MARKA
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|13.862.670
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|ETILR
|14,31
|163.131.574
|% -10,00
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|HUBVC
|4,94
|65.846.406
|% -7,49
|
|DIRIT
|7,50
|593.219
|% -7,41
|
|MMCAS
|5,66
|1.034.979
|% -7,21
|
|POLTK
|2.088,60
|37.968.984
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|
|GESAN
|88,95
|2.379.437.925
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|ALFAS
|341,60
|1.001.150.450
|% 6,42
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|AKFYE
|14,11
|770.954.867
|% -0,07
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|OYAKC
|34,02
|677.018.488
|% -1,68
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|AKFYE
|14,11
|770.954.867
|% -0,07
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|ODAS
|7,06
|243.903.931
|% -0,84
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|FORMT
|2,59
|76.116.596
|% 4,02
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|GESAN
|88,95
|2.379.437.925
|% 5,39
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|ASTOR
|54,15
|1.251.783.944
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|16:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.025
|2.025
|-15,28
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.263
|-5,76
|
|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.841
|8.935
|144,00
|
|Yarım
|4.318
|4.372
|70,00
|
|Çeyrek
|2.159
|2.186
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,08
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|Gümüş Gr.
|16,15
|16,16
|0,10
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|B. Petrol
|86,63
|86,63
|0,54
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