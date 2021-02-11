***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSILA AZRA SEYOK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Finansal Analist 22.01.2015 İcrada Görevli Değil Finans Müdürü-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanma Komite Üyesi Molu Enerji Üretim A.Ş. Yön.Krl.Üyesi Evet 5.16 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMETİN MOLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Tekstil Mühendisi 17.03.1977 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı-Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yok Evet 10.67 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YokARİF MOLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çevre Mühendisi 03.03.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitsi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Molu Enerji Üretim A.Ş.Yön.Krl.Bşk.Yrd. Evet 5.28 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yok.NEVZAT SEYOK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 03.04.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Yok Evet 0.001 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YokSELÇUK ÖMERBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 03.04.2015 İcrada Görevli Değil Kurumsal Yönetim Komite Başkanı-Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yok Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN SAMİ ÇELİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finansal Analist 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi-Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Yok Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840267 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Yatırımcı İlişkiler Bölümü Üyesi-Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiTÜRKAY AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 09.06.2017 İcrada Görevli Değil Yok. Yok. Hayır 2.85 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite ÜyesiHÜSEYİN FAİK AÇIKALIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2019 İcrada Görevli Değil Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız/Halka Açık), Migros AŞ Yönetim Kurulu Uyesi (Bağımsız/Halka Açık), Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840267 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komite BaşkanıMUSTAFA SARUHAN HATİPOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.02.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi SH Danışmanlık Ltd.Şti.Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909064BIST