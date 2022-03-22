***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.03.2022 15:30
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Kay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge İşletmeciliği 15.120.000,00 90.000,00 TRY 0,60 Bağlı Menkul Kıymet
Kayseri Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 80.000.000,00 5.000,00 TRY 0,01 Bağlı Menkul Kıymet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011964
BIST
17:242.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 5,30
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.184
En Düşük
2.146
17:2414,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8456
En Düşük
14,7886
17:2416,3815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0428
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3984
En Düşük
16,2486
17:24913,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -9,54
|Açılış
|: 913,41
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ENSRI
|15,40
|1.762.746
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|22.019.621
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.366.508
|% 9,97
|
|ALKA
|26,50
|29.039.028
|% 9,96
|
|KARTN
|56,35
|95.921.680
|% 9,95
|
|PKENT
|286,80
|180.433.826
|% -9,98
|
|AYEN
|11,97
|98.635.351
|% -9,39
|
|SANEL
|7,08
|9.073.206
|% -6,72
|
|MIPAZ
|6,33
|15.590.801
|% -4,52
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|EREGL
|33,48
|3.361.460.150
|% 5,18
|
|THYAO
|28,42
|3.333.538.371
|% 1,79
|
|KRDMD
|15,19
|2.633.629.168
|% 0,86
|
|GARAN
|11,91
|1.718.395.258
|% 0,68
|
|SISE
|14,29
|1.050.917.465
|% 1,35
|
|KRDMD
|15,19
|2.633.629.168
|% 0,86
|
|ODAS
|1,65
|268.373.452
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,60
|534.509.020
|% 0,28
|
|GARAN
|11,91
|1.718.395.258
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,06
|515.274.661
|% 1,50
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8334
|14,8460
|% 0,13
|
|Euro
|16,3753
|16,3867
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,6137
|19,7120
|% 0,75
|
|Frank
|15,8507
|15,9462
|% 0,22
|
|Riyal
|3,9446
|3,9644
|% 0,10
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-20,79
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-9,58
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-41,00
|
|Tam
|6.031
|6.181
|-55,06
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-26,63
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,32
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,67
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,25
|
|B. Petrol
|115
|115
|-1,09
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37MAALT
Yüzde 9.97 oranında artışla 287.90 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 276 adet işlem
-
17:36DGGYO
Yüzde 8.51 oranında artışla 10.46 lira fiyatla işlem gören hissede 623, 149 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TKFEN, FROTO
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 07 artarak (% 0.11 ) 1, 969
-
17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ISYAT, ALKA, KARTN, ENSRI, GZNMI, MAALT