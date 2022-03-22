***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKay-Ser Kayseri Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. Serbest Bölge İşletmeciliği 15.120.000,00 90.000,00 TRY 0,60 Bağlı Menkul KıymetKayseri Elektrik Üretim A.Ş. Enerji Üretimi 80.000.000,00 5.000,00 TRY 0,01 Bağlı Menkul Kıymethttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011964BIST