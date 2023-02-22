***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116096BIST