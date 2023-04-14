***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
14.04.2023 14:56
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/10 nolu kararı gereği
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği gereğince şirketin Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına
1-"Denetimden Sorumlu Komite"nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve üyeliğe Fatih ARABACIOĞLU'nun getirilmesine,
2-"Kurumsal Yönetim Komitesi"nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 4 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Fatih ARABACIOĞLU'nun ve üyeliklere, Sıla Azra SEYOK, Hüseyin Sami ÇELİK ve Hakan GERGİN'in getirilmesine, bu komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
3-"Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve üyeliklere Sıla Azra SEYOK ve Türkay AYDIN'ın getirilmesine karar verilmiştir.
Komitelerin Görev Alanları ve çalışma esasları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138317
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|BVSAN
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|385.576.940
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|GRNYO
|4,97
|38.232.844
|% 9,96
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|CVKMD
|127,00
|3.030.347
|% 9,96
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|KOPOL
|29,62
|1.343.919
|% 9,95
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|ETILR
|14,31
|163.141.605
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|91.570.818
|% -9,96
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|EUYO
|5,98
|5.572.982
|% -9,94
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|DIRIT
|7,50
|593.219
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|MMCAS
|5,66
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|KOZAL
|22,84
|2.770.052.431
|% 0,26
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|THYAO
|135,60
|2.752.710.905
|% -1,09
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|GESAN
|89,10
|2.403.856.234
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|EREGL
|36,02
|1.528.057.025
|% -0,77
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|KOZAA
|45,34
|1.455.316.850
|% 3,23
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|22,84
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|EKGYO
|6,94
|825.340.496
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|IHLAS
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|86.263.647
|% -1,14
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|ISCTR
|12,17
|1.150.621.406
|% 0,41
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|YKBNK
|10,37
|921.355.172
|% 0,48
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|16:58
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|Sterlin
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|24,2028
|% -0,23
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|Frank
|21,6414
|21,7718
|% -0,03
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|Riyal
|5,1474
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|% 0,19
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
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|2.024
|-16,42
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|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|-6,17
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|Cumhuriyet
|8.795
|8.928
|106,00
|
|Tam
|8.843
|8.933
|142,00
|
|Yarım
|4.319
|4.371
|69,00
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|Çeyrek
|2.159
|2.185
|34,00
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|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,05
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|Gümüş Gr.
|16,16
|16,18
|0,12
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|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,49
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