Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

14.04.2023 14:56
***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***KRTEK*** KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.04.2023 tarih ve 2023/10 nolu kararı gereği
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği gereğince şirketin Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına
 1-"Denetimden Sorumlu Komite"nin üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına, başkanlığa Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve üyeliğe Fatih ARABACIOĞLU'nun getirilmesine,
 2-"Kurumsal Yönetim Komitesi"nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 4 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Fatih ARABACIOĞLU'nun ve üyeliklere, Sıla Azra SEYOK, Hüseyin Sami ÇELİK ve Hakan GERGİN'in getirilmesine, bu komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine,
 3-"Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 3 üyeden oluşmasına ve başkanlığa Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın ve üyeliklere Sıla Azra SEYOK ve Türkay AYDIN'ın getirilmesine karar verilmiştir.
Komitelerin Görev Alanları ve çalışma esasları ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138317


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:585.131
Değişim :  -0,10% |  -4,96
Açılış :  5.143  
Önceki Kapanış :  5.136  
En Yüksek
5.177 En Düşük
5.105
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 22,00 20.351.899 % 10,00  
BVSAN 63,85 385.576.940 % 9,99  
GRNYO 4,97 38.232.844 % 9,96  
CVKMD 127,00 3.030.347 % 9,96  
KOPOL 29,62 1.343.919 % 9,95  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Dolar 19,3598 19,3646 % 0,24  
Euro 21,3349 21,3447 % -0,04  
Sterlin 24,0820 24,2028 % -0,23  
Frank 21,6414 21,7718 % -0,03  
Riyal 5,1474 5,1732 % 0,19  
daha fazla
16:58 Alış Satış %  
Altın Ons 2.024 2.024 -16,42  
Altın Gr. 1.262 1.262 -6,17  
Cumhuriyet 8.795 8.928 106,00  
Tam 8.843 8.933 142,00  
Yarım 4.319 4.371 69,00  
Çeyrek 2.159 2.185 34,00  
Gümüş.Ons 25,86 25,89 0,05  
Gümüş Gr. 16,16 16,18 0,12  
B. Petrol 86,58 86,58 0,49  
Seans Raporu 16:58
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru