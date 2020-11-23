***KRVGD* *A1CAP* *ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
23.11.2020 19:00
***KRVGD******A1CAP******ACP*** A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda ve Sanayii Ticaret A.Ş'nin
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889633
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.299
18:057,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 4,10%
|| 0,3125
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3986
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 0,3569
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,4632
En Düşük
9,0241
18:05465,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,52
|Açılış
|: 465,37
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9245
|7,9315
|% 4,10
|
|Euro
|9,3722
|9,3986
|% 3,95
|
|Sterlin
|10,4379
|10,4902
|% 3,37
|
|Frank
|8,5887
|8,6405
|% 3,14
|
|Riyal
|2,0933
|2,1038
|% 3,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-34,93
|
|Altın Gr.
|465
|466
|6,69
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|45,94
|45,94
|0,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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