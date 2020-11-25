***KRVGD* *BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
25.11.2020 19:53
***KRVGD******BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kervan Gıda'nın fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu
ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890045
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,49
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.321
|
1.342
En Düşük
1.323
18:057,9281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0773
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9800
|
8,0097
En Düşük
7,9150
18:059,4500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0744
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5389
En Düşük
9,4271
18:05460,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,52
|Açılış
|: 460,68
|
|Önceki Kapanış
|: 465,21
|
467,35
En Düşük
459,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURVA
|62,70
|6.709.152
|% 10,00
|
|BANVT
|27,50
|16.624.923
|% 10,00
|
|CASA
|88,55
|5.400.520
|% 10,00
|
|RODRG
|14,08
|2.639.304
|% 10,00
|
|BMELK
|28,60
|3.618.930
|% 10,00
|
|KENT
|427,80
|3.689.347
|% -9,99
|
|CRFSA
|108,30
|22.374.860
|% -9,98
|
|SANFM
|15,17
|862.141
|% -9,97
|
|IZTAR
|15,28
|3.463.579
|% -9,96
|
|AVTUR
|3,29
|37.958.047
|% -9,86
|
|THYAO
|11,99
|4.354.233.791
|% 1,35
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|TUPRS
|92,90
|1.293.906.194
|% 3,11
|
|KRDMD
|5,20
|4.126.615.386
|% 5,69
|
|TSKB
|2,71
|1.382.445.525
|% 3,83
|
|YKBNK
|3,01
|1.223.429.346
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,05
|854.133.853
|% -3,30
|
|GARAN
|9,07
|3.410.202.099
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9210
|7,9281
|% -0,97
|
|Euro
|9,4397
|9,4500
|% -0,78
|
|Sterlin
|10,5709
|10,6239
|% -0,87
|
|Frank
|8,6899
|8,7422
|% -0,69
|
|Riyal
|2,1063
|2,1169
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|1,48
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|16,00
|
|Tam
|3.078
|3.158
|18,74
|
|Yarım
|1.488
|1.528
|9,06
|
|Çeyrek
|746
|764
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,35
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,56
|48,56
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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