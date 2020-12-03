***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KRVGD]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKervan Gıda payları, 04/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 187.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKERVAN GIDA XUTUM 04/12/2020KERVAN GIDA XTUMY 04/12/2020KERVAN GIDA XYLDZ 04/12/2020KERVAN GIDA XUSIN 04/12/2020KERVAN GIDA XGIDA 04/12/2020KERVAN GIDA XSIST 04/12/2020KERVAN GIDA XHARZ 04/12/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891233BIST