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***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

03.12.2020 17:41



***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Kervan Gıda payları, 04/12/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Sınai, BIST Gıda İçecek, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 187.500.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %28 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
KERVAN GIDA XUTUM 04/12/2020
KERVAN GIDA XTUMY 04/12/2020
KERVAN GIDA XYLDZ 04/12/2020
KERVAN GIDA XUSIN 04/12/2020
KERVAN GIDA XGIDA 04/12/2020
KERVAN GIDA XSIST 04/12/2020
KERVAN GIDA XHARZ 04/12/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891233


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INFO 5,50 18.464.967 % 10,00  
SILVR 5,18 90.917.800 % 9,98  
TSPOR 5,07 344.475.547 % 9,98  
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Frank 8,6954 8,7478 % -0,52  
Riyal 2,0658 2,0761 % -1,14  
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Altın Ons 1.832 1.832 3,86  
Altın Gr. 459 459 -2,93  
Cumhuriyet 3.064 3.110 25,00  
Tam 3.048 3.125 20,64  
Yarım 1.473 1.512 9,98  
Çeyrek 739 756 4,99  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 -0,12  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,10  
B. Petrol 48,17 48,17 -0,08  
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