***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler KRVGD25.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaKERVAN GIDA KRVGD 0,1333333 0,1133333Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943985BIST