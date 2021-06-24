***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
24.06.2021 17:11
***KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler KRVGD
25.06.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
KERVAN GIDA KRVGD 0,1333333 0,1133333
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943985
BIST
17:041.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.416
En Düşük
1.405
17:048,7052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0652
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7052
En Düşük
8,6368
17:0410,4155
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1051
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4155
En Düşük
10,3104
17:04498,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 4,23
|Açılış
|: 498,46
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
500,02
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler17:04
|DMSAS
|7,81
|90.251.795
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,49
|1.977.916
|% 10,00
|
|DENGE
|3,41
|276.046
|% 10,00
|
|RTALB
|22,02
|55.988.188
|% 9,99
|
|TKURU
|203,70
|6.925.936
|% 9,99
|
|CEOEM
|13,49
|147.478.270
|% -9,95
|
|SNKRN
|29,10
|183.836
|% -5,83
|
|TSGYO
|3,19
|17.937.454
|% -5,62
|
|VKGYO
|1,59
|53.144.857
|% -4,79
|
|FLAP
|2,59
|25.705.512
|% -4,78
|
|THYAO
|14,58
|807.705.221
|% 0,14
|
|GARAN
|8,39
|804.112.380
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,12
|547.494.999
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,26
|533.013.343
|% 3,67
|
|KRDMD
|6,73
|478.044.318
|% 1,20
|
|EKGYO
|2,12
|547.494.999
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,26
|533.013.343
|% 3,67
|
|GARAN
|8,39
|804.112.380
|% 1,45
|
|HALKB
|5,31
|391.389.013
|% 1,53
|
|KRDMD
|6,73
|478.044.318
|% 1,20
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7034
|8,7052
|% 0,75
|
|Euro
|10,4112
|10,4155
|% 1,02
|
|Sterlin
|12,0585
|12,1190
|% 0,25
|
|Frank
|9,4269
|9,4837
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% 0,55
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|5,57
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,12
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|7,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|8,06
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|3,89
|
|Çeyrek
|796
|815
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,10
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|-0,22
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:17CELHA
Yüzde 4.30 oranında artışla 6.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 926 adet işlem
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17:16XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 9, 634.00 milyon TL de
-
17:16SELGD
Yüzde 4.50 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 764 adet işlem
-
17:15TRILC
Yüzde 5.69 oranında artışla 32.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 489, 592 adet işlem
-
17:13AKYHO
Yüzde 5.98 oranında artışla 1.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 926, 608 adet işlem